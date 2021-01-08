GlobalEye: больше «разведчиков» для Эмиратов

Шведские разведывательные самолёты добились успеха на Ближнем Востоке. Вчера, 5 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что Объединённые Арабские Эмираты расширили заказ на самолёты дальнего радиолокационного обнаружения от концерна Saab.

Новый контракт включает в себя два самолёта Saab GlobalEye. Сумма сделки составляет $1 млрд. Это уже вторая закупка шведских разведывательных самолётов Объединёнными Арабскими Эмиратами — в 2015 году они заказали первые три единицы GlobalEye.

Разведывательный самолёт Saab GlobalEye Источник изображения: defensenews.com

GlobalEye создан на базе самолёта Bombardier Global 6000 и оснащается сразу несколькими типами радаров и разведывательных датчиков, в том числе радаром дальнего действия Erieye ER. Saab сообщает, что GlobalEye может отслеживать цели в воздухе, на воде и на земле.

Самолёт GlobalEye разработан по заказу ВВС ОАЭ, в составе которых он будет носить название Swing Role Surveillance System (SRSS). В ноябре 2015 года был подписан контракт на производство самолётов, а первый полёт GlobalEye состоялся в 2018 году.