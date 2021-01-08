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Российская газета

Тяжелые огнеметы "Тосочка" поступили в войска

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Источник изображения: Vitalykuzmin.net

Подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты в Саратовской области получили тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

ТОС-2 - самоходный реактивный огнемет нового поколения. Артустановка с 18 направляющими размещена на колесном вездеходном шасси "Торнадо-У", что значительно повысило мобильность и упростило эксплуатацию системы. Стоящие на вооружении ВС РФ ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" передвигаются на шасси танка Т-72.

Боевая установка оснащена манипулятором и может перезаряжаться самостоятельно - в прежних версиях для этого требовалась транспортно-заряжающая машина. Также "Тосочка" имеет средства снижения заметности и комплекс оптико-электронного подавления для защиты от высокоточного оружия. ТОС-2 впервые продемонстрировали публично на параде Победы 24 июня 2020 года, сейчас она проходит испытания - в том числе в войсках.


Антон Валагин

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Солнцепёк
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