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Российская газета

Боевое крещение "Черной акулы": как Ка-50 впервые принял участие в бою

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Источник изображения: Dmitry Pichugin/wikimedia.org

6 января 2001 года в Грозном с аэродрома "Северный" на боевое задание вылетел ударный вертолет Ка-50. Пилоту требовалось впервые испытать в реальной ситуации тактику и вооружение "Черной акулы".

Для того, чтобы попасть в зону боевых действий, двум Ка-50 и вертолету наведения Ка-29 пришлось совершить перелет из Торжка в Чечню. В полете боевую ударную группу сопровождал вертолет Ми-8. К месту назначения "Черные акулы" прибыли 26 декабря 2000 года и оказались в режиме полной секретности, так как боевики обещали за уничтожение Ка-50 один миллион долларов.

Разместилась боевая ударная группа на площадке, укрытой от обстрелов земляным валом и корпусом неиспользуемого вертолета, а ночью охрану усиливали автомобили аэродромного обслуживания. Предосторожности, как вспоминал командир группы Василий Ханыков, оказались не лишними. Террористы пытались пробраться к Ка-50 по подземным системам канализации, но попытки были пресечены охраной.

Хотя боевики уже не имели переносных зенитных ракетных комплексов, на Ка-50 были установлены боковые бронированные стекла и дополнительная защита пола кабины. В состав оборудования добавили цифровую видеокамеру для регистрации всего, что видел летчик, в том числе через прицельный комплекс.

Несколько дней вертолетчики из Торжка осваивали театр боевых действий, а затем вылетели на уничтожение замаскированного пункта и склада боевиков. В результате налета цели оказались поражены.

Необходимо отметить, что гигантским плюсом Ка-50 было соосное расположение несущих трехлопастных винтов, что позволяло вертолету без существенных трудностей маневрировать в горах. Однажды для уклонения от скалы пилоту пришлось вертикально взмыть в вверх и превысить все расчетные характеристики скорости - она достигла 30 метров в секунду.

"В горах надо летать только на этой машине", - считает начальник отдела 344-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Сергей Золотов.

Пилоты Ми-24П из Вяземского вертолетного полка, работавшие совместно с "Черными акулами", признались, что не готовы сопровождать Ка-50 и тогда "Крокодилами" стали управлять летчики из Торжка.

Цели, как правило, представляли собой лагеря боевиков, склады боеприпасов, блиндажи и укрытия. Большинство из них находилось в ущельях, на склонах и вершинах гор. И тем не менее пилоты работали безупречно.

Например, 9 января в районе населенного пункта Комсомольское при входе в ущелье был обнаружен хорошо замаскированный блиндаж. Рядом имелась наблюдательная вышка. В условиях ограниченного воздушного пространства пилот Ка-50 сумел совершить заход и на пикировании дать залп неуправляемыми ракетами С-8. Камеры зафиксировали вспышку взрыва, существенно превосходящую по мощности подрыв боевых частей неуправляемых ракет С-8 с разлетом бревен и грунта, что и дало впоследствии основания заключить: уничтожен склад с боеприпасами. Вертолет Ми-24 тем временем "снес" наблюдательную вышку.

6 февраля боевая ударная группа вылетела на задание в район южнее села Центорой. Там в лесу был обнаружен замаскированный и укрепленный лагерь боевиков, в центре которого были замечены обвалованные грунтом каменные дома. Несмотря на ограниченную в ущелье видимость, Ка-50 атаковали и с трех километров выпустили две управляемые ракеты "Вихрь", которые, обладая мощной осколочно-фугасной боевой частью, полностью разрушили здания. Цели были уничтожены с одного захода.

14 февраля боевая ударная полным составом вылетела на свободную охоту. В горах у сел Дуба-Юрт и Хатуни летчики смогли обнаружить и уничтожить восемь целей.

Всего за 45 дней боевой работы вертолеты Ка-50 и Ка-29 израсходовали 929 ракет, в основном С-8. В боевых вылетах использовались и 30-мм пушки 2А42, расход боеприпасов составил 1600 снарядов. Потерь боевая группа не имела.


Николай Грищенко

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Продукция
2А42
Ка-29
Ка-50
Ми-24
Ми-8
С-8
Проекты
Военные учения
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