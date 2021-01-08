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Интерфакс-АВН

Экипажи Су-34 отбомбились под Воронежем

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

В ходе учений отработано уничтожение командных пунктов "противника"

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Командные пункты условного противника уничтожили на учениях в Воронежской области лётчики бомбардировочного авиаполка Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, сообщил в среду Западный военный округ (ЗВО).

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, совершив вылеты с аэродрома базирования, уничтожили мишени, имитирующие объекты инфраструктуры, а также командные пункты условного противника, выполнив бомбометание и стрельбу из авиационной пушки", - сказано в сообщении.

Попутно было отработано взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, уход от средств поражения "противника", ряд других учебно-боевых задач, сообщает штаб ЗВО.

По его данным, "тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах".

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