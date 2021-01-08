"Стратегическая" артиллерия США: планы и последствия.

Как полагает ряд западных наблюдателей, сегодня существует реальный признак новой гонки вооружений между США и Россией. Россия развивает новые системы артиллерии и ПВО. Они становятся экспортными хитами, привлекающими даже страны НАТО. В свою очередь Соединенные Штаты имеют все необходимые оперативные и политические основания, чтобы противопоставить этому что-либо равнозначное. Таким выбором стала "стратегическая" артиллерия США.

Зоны воспрещения доступа

ВС США целенаправленно работают над модернизацией и повышением боевых возможностей своей артиллерии. Цель – уровнять нынешнее преимущество России и Китая в этой области. Современная российская ствольная и реактивная артиллерия способна вести огонь в 1,5-2 раза дальше сопоставимого американского оружия. Тем не менее, по оценкам западных специалистов, существует еще более веская причина для модернизации артиллерии США.

Как Россия, так и Китай целенаправленно создают оперативные объединения, состоящие из современных истребителей, систем ПВО дальнего радиуса действия, баллистических и крылатых ракет, а также систем РЭБ и боевого управления. Эти объединения наступательных и оборонительных систем позволяют держать американские корабли и самолеты на расстоянии, предотвращающем атаку своих войска или собственную территорию (Anti-Access/Area Denial – A2/AD, рус. - зона воспрещения доступа). Большое внимание западных специалистов в этом отношении привлекает китайская баллистическая ракета "Донг Фенг 21D" (Dong Feng 21D), разработанная с целью поражения авианосцев на дальности до 1500 км.

Баллистическая ракета НОАК "Донг Фенг 21D"

Российские системы ПВО

Однако наибольшую озабоченность вызывают современные российские системы ПВО, способные ограничивать оперативные возможности американских сил.

Джон ГОРДОН

Так, по мнению Джона ГОРДОНА (John GORDON), эксперта по вооружениям исследовательского центра "Рэнд Корпорейшн" (RAND Corporation),

дальность действия и летальность (…) любой формы воздушной поддержки осложнятся (…) сухопутные силы почувствуют последствия .

Проведенное "Рэнд Корпорейшн" по поручению ВС США исследование показало, что Россия в течение первых десяти дней войны в Восточной Европе получила бы значительное тактическое преимущество. Внутренние оценки армии США исходят даже из того, что «в течение нескольких недель» применение авиации (истребителей "стелс") в прифронтовой полосе или за линией фронта будет возможно лишь ограниченно.

При этом, область воздействия "запретных зон" (систем A2/AD) простирается далеко за пределы собственных границ. В частности, дислоцированные в Калининграде зенитные батареи "С-400" с дальность до 400 км позволяют России покрывать около трети воздушного пространства Польши и всю акваторию Балтийского моря. Де-факто, они способны создать запретную зону для обычных самолетов НАТО. Аналогично укреплен Крым, осложняя доступ в Черное море. Находящаяся в разработке система "С-500" в соответствии с западными знаниями достигает дальности около 600 км и через взаимодействие со спутниками, предположительно, способна также захватывать самолеты "стелс".

ЗРК С-500 "Прометей"

Артиллерия США замещает и дополняет авиационную поддержку

По взглядам командования армии США, дальнобойная артиллерия США в современных условиях получает иное предназначение. На начальном этапе войны её важнейшей задачей становится поражение инфраструктуры A2/AD зон, чтобы пробить бреши для тактической авиации. Другими важными задачами будут поддержка передовых частей, а также задержка развертывания противника.

Запретные зоны России на европейском ТВД

На европейском театре, чтобы избежать превентивного удара в преддверии конфликта, наземная артиллерия может быть рассредоточена. В Азии армейскую артиллерию вместе с морской пехотой предполагается разместить на островах архипелага и атаковать китайские ракетные и зенитные части с рассредоточенных позиций.

Артиллерия США, где только возможно, должна применяться в сочетании с дистанционным оружием воздушного и морского базирования, которое ведет огонь с позиций вне вражеской досягаемости. Применение максимально разнообразных, подлетающих с разных направлений средств поражения, как считается, должно приводить к перегрузке оборонительных систем противника. После достаточного ослабления военной инфраструктуры A2/AD зон появится возможность применения авиации США или союзников в прифронтовой полосе и над вражеской территорией.

Высокоточный огонь большой дальности

Артиллерия США модернизируется в рамках программы под общим названием "Высокоточный огонь большой дальности" (Long-Range Precision Fires, LRPF). Генерал Марк МИЛЛИ (Mark MILLEY), начальник штаба армии США, среди различных военных программ модернизации отдает этому проекту наивысший приоритет.

Генерал Mark MILLEY

Разрабатываемое в рамках программы высокоточное оружие большой дальности по масштабу воздействия отнесено к трем оперативным категориям.

Системы тактического огня (Tactical Fires) Предусматривается разработка 155 мм гаубицы с дальностью стрельбы до 70 (позднее 100) км. Согласно публикациям, такое удвоение дальности стрельбы станет возможно, благодаря удлинению ствола орудия и появлению новых боеприпасов, использующих реактивные принципы движения. При этом, реактивные выстрелы должны развивать гиперзвуковую скоростью.

По заявлению куратора программы LRPF бригадного генерала Стива МАРИАНА (Steve MARIANAN), тестирование предусматривается начать в течение "нескольких лет".

Системы оперативного огня (Operational Fires) Намечена замена ракетного тактического комплекса ATACMS (дальность 300 км) на новую высокоточную ракетную систему PSM (Precision Strike Missile) с дальностью пуска 499 км.

Перспективный комплекс PSM

Особо подчеркивается, что указанный верхний предел дальности является осознанным сигналом США, которые желают сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности (далее – ДРСМД) от 1987 г. Двустороннее американо-российское соглашение запрещает производство и размещение баллистических ракет (с атомным и обычным снаряжением) с радиусом действия от 500 до 5000 км. Вместе с тем, армия США констатирует: с технической точки зрения новая высокоточная ракета могла бы достичь большей дальности.

Новая ракета вдвое меньше, чем предыдущие, поэтому транспортные платформы от HIMARS или MLRS смогут в два раза увеличить перевозимый боекомплект. Тестирование прототипов от компаний "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) и "Райтеон" (Raytheon) пройдет в 2019-2020 гг. Возможность оперативного использования первых образцов ожидается с 2023 г. Достижение полной эксплуатационная готовность намечено на 2027 г.

Концепт-эскиз ракеты PSM

Предполагается, что установка PSM в первую очередь будет применяться для поражения стационарных наземных целей: центров развертывания противника, временных аэродромов и тыловых складов. Согласно заявлению генерала С.Мариана, позднее, благодаря доработке, ракета позволит поражать и подвижные наземные и морские цели. Последняя способность желательна, прежде всего, для миссий в богатых островами районах западной части Тихого океана. После оснащения суббоеприпасами возможности PSM обеспечат уничтожение боевых танков и самоходной артиллерии.

Стратегические системы (Strategic Fires) Предназначение "стратегической" артиллерии – уничтожение целей на дальности до 1800 км. Именно эта категория американской артиллерии должна дать ключ к преодолению A2/AD зон противника.

"Стратегическая" артиллерия США сверх большой дальности

По оценкам западных экспертов, стратегический компонент представляется собой наибольший технологический вызов в рамках программы LRPF. Соответственно его статус определен в наименьшей степени: детали все еще находятся в разработке.

Определено: стратегическая артиллерия США должна состоять из двух различных систем вооружения. Выступая 13 сентября 2018 г. перед Палатой представителей, глава футуристического командования армии США (Army Futures Command) генерал Джон МЮРРЕЙ (John MURRAY) заявил:

Мы начинаем с разработки гиперзвуковых ракет и стремимся к разработке ствольных орудий с потенциальной дальностью пуска (стрельбы) до 1000 морских миль.

Названная дальность 1850 км - если она может быть реализована - на 10 процентов превышает дальность пуска крылатой ракеты морского базирования "Томахок" (Tomahawk). Такие возможности позволили бы наносить удар в глубине территории противника.

Генерал Джон МЮРРЕЙ

Гиперзвуковые ракеты

Как отмечается, мобильные гиперзвуковые ракеты должны иметь минимальную скорость в 5 МАХа и поражать укрепленные цели. Очевидно, что арсенал этого оружия будет ограничен. Следовательно, для его применения будут назначаться только особо важные цели - прежде всего бункеры управления, позиции РЛС и сети ПВО.

Согласно публикациям, фаза подъема и средняя фаза траектории ракет пройдут в баллистическом полете. С целью преодоления системы ПВО/ПРО фаза скольжения видится очень маневренной, как у самолета. Разрушение цели могло бы достигаться без использования боеголовки, только благодаря кинетической энергии удара.

Гиперзвуковая ракета разрабатывается, как межвидовой проект. Каждый вид ВС США оптимизирует оружие, исходя из особенностей своего оперативного применения. В частности, командование армии США желает добиться дальности полета до 2600 км.

Гиперзвуковая ракета США воздушного базирования

Ствольная артиллерия

Стратегическая ствольная артиллерия США в рамках программы получила обозначение "стратегическое орудие большой дальности" (Strategic Long-Range Cannon, SLRC). Желаемая дальность определена "всего" в 500 км. Такое орудие должно вести огонь снарядами со встроенным ракетным двигателем и применяться против слабо защищенных целей. Предпочтительными целями считаются РЛС, мобильные КП, аэродромы, позиции зенитных ракет и ракетно-артиллерийских батарей противника.

Как резюмировал министр армии Марк ЭСПЕР (Mark ESPER):

Если я смогу ослабить вражескую систему ПВО - будь то пушки, ракеты или радары - это очистит путь для авиации. Действиями нашей артиллерии с дальностью в несколько сотен миль мы могли бы от побережья подавить оборону противника и предоставить доступ к закрытым водам американским кораблям и подводным лодкам.

Как и для гиперзвуковых, для запущенных из орудия ракет предусматриваются несколько этапов полета. Начальная баллистическая фаза и развернутая в пространстве фаза скольжения.

155 мм гаубица М109А6 "Паладин"

Согласно замыслу, система должны быть исключительно мобильной. Вместе с тем, для достижения желаемой дальности по параметрам калибра, длины ствола и веса орудие должно быть значительно больше, чем современная 155 мм гаубица. Поэтому специалисты армии США уходят от термина «мобильный» и говорят о «перебрасываемом» оружии. В специальной военной периодике США появляются предположения, что для затруднения наведения вражеских ракет орудие сможет передвигаться по железнодорожным путям внутри закрытой, защищенной средствами ПВО зоны.

Последствия для контроля над вооружениями

Согласно публикациям, в министерстве обороны США исходят из того, что оба стратегических вида вооружения, несмотря на их дальность, соответствуют требованиям ДРСМД. В качестве обоснования приводится описание полета указанного оружия.

Договор, заключенный три десятилетия назад, дает подробное описание запрещенных ракет. Текст договора прямо указывается на баллистические и крылатые ракеты, которые используются с земли. В тексте договора обе категории оружия определены в соответствии с их поведением в полете:

Термин «баллистическая ракета» относится к ракете, которая большую часть своего полета совершает по баллистической траектории … Термин «крылатая ракета» означает беспилотную, самодвижущуюся ракету, которая в течение большей части своего полета поддерживает его, благодаря аэродинамической подъемной силе (ДРСМД, § II, пункты 1-2).

Если разрабатываемое оружие - как предусматривается в настоящее время - демонстрирует изменчивое полетное поведение, оно не должны относится к запрещенным категориям согласно тексту ДРСМД, аргументируют правовые эксперты Пентагона.

На Западе ожидают, что независимо от тонкостей текста договора Москва станет рассматривать появление ракетной артиллерии с дальностью 1000 миль, как нарушение соглашения по РСМД. В частности, Россия уже указывает на развертывание объектов ПРО в Польше и Румынии, как на нарушение ДРСМД. Основание – возможность использования предназначенных для размещения ракет-перехватчиков вертикальных ПУ (VLS) также и для применения крылатых ракет "Томахок".

Отмечается, что Россия затронет эту тему, чтобы отвлечь от собственного нарушения ДРСМД после принятия на вооружение ракеты средней дальности 9M729. Москва могла бы использовать стратегические огневые системы в качестве предлога для денонсации ДРСМД. Как считают на Западе, российское руководство надеется на возможность наращивания имеющегося преимущества в области ракет средней дальности при открытой гонке вооружений.

Пусковая ракеты 9M729

Позиция США

Одновременно, голоса, выступающие за прекращение ДРСМД, есть и Вашингтоне. Принятый конгрессом США в сентябрь 2018 г. военный бюджет на 2019 г. содержит необязательные рекомендации, временно приостановить договор РСМД и приступить к разработке нового оружия среднего радиуса действия. Приводится три аргумента:

Поскольку Россия уже в любом случае нарушает договор, его соблюдение является для США стратегическим недостатком. Для противостояния угрозе было бы лучше разрабатывать новое оружие без ограничений. Даже если Россия будет придерживаться договора, ДРСМД наносит США стратегический ущерб, поскольку Пекин не является участником соглашения и обладает оружием средней дальности в значительном количестве. Чисто из оперативных соображений бессмысленно отказываться от обещающих успех мер по нейтрализации преимуществ A2/AD зон потенциальных противников. Перспектива, что одна из двух сторон ДРСМД выйдет из него раньше, чем будет разработано стратегическое оружие, все-таки велика.

Таким образом, публикации в европейской военной прессе доказывают только одно: выход США из договора о РСМД обосновывался и готовился задолго до демаршей американской администрации конца текущего года.

По материалам журнала «Europäische Sicherheit & Technik»