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Интерфакс-АВН

Ракетчики на юге РФ отработали нанесение ракетных ударов по важным объектам "противника"

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Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М"
Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Задействовался комплекс "Искандер"

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Учения по управлению ракетными ударами прошли в 58-й общевойсковой армии на территории Северной Осетии, сообщил в среду Южный военный округ (ЮВО).

"На учения было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", - сказано в сообщении.

Расчёты скрытно выдвинулись в позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов.

"Решение поставленных задач боевые расчёты отрабатывали с неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании с марша. Особое внимание было уделено маскировке боевых машин и преодолении зараженных участков местности", - информирует штаб ЮВО.

По его данным, в ходе учений расчёты "выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности".

ОТРК "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск. Ранее официально называлась дальность полёта ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

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