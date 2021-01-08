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В Пентагоне оценили значение ракетного договора между Россией и США

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Источник изображения: Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард оценил значение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Его слова передает ТАСС.

«Это атрибут, который должен быть в тех случаях, если вы стремитесь быть великой державой», — заявил Ричард. Он назвал договор самым свежим примером отношений между Россией и США, призванных обеспечить открытость и понимание мотивов друг друга касательно стратегических сил.

При этом адмирал не уточнил, возобновили ли страны инспекции в рамках ракетного договора. Он напомнил, что этим вопросом занимается Госдепартамент США. «Мы приветствуем инспекции и в полной мере поддерживаем их, когда таковые проводятся», — добавил Ричард.

24 декабря спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США не заинтересованы в продлении ДСНВ. Политик назвал ракетный договор между Вашингтоном и Москвой плохой сделкой и объяснил, что именно из-за этого ДСНВ «с трудом прошел в cенате».

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал эту инициативу провальной.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
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