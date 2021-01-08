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РИА Новости

Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк

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Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ "Армия-2020"
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уникальный по огневой мощи аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году, тогда же начнутся его серийные поставки, сообщил РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ.

"Государственные испытания новейшей аэромобильной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" по плану должны завершиться к концу 2022 года. В 2023 году машину должны принять на вооружение, тогда же начнутся ее серийные поставки в части ВДВ ", - рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что за счет мощного орудия, способного применять управляемые ракеты, новой системы управления комплексом вооружения и наличия автомата сопровождения целей огневая мощь "Спрут-СДМ1" находится на уровне основных боевых танков. "Фактически, ВДВ получат уникальный по боевым возможностям аэромобильный плавающий танк", - пояснил он.

Как сообщили ранее в Минобороны, в Воздушно-десантных войсках с 1 декабря 2020 года начата подготовка командиров для "Спрута".

Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. "Спрут" может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом.

В конце прошлого года "Спрут-СДМ1" в рамках госиспытаний был протестирован в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов.

В мире на сегодняшний день применяется целый ряд плавающих боевых машин. В том числе на вооружении нескольких стран стоят плавающие танки ПТ-76 советской разработки или его модификации, в России эксплуатируются плавающие боевые машины пехоты и десанта, плавающие БМП-3 и бронетранспортеры на их базе поставляются на экспорт. Однако вся плавающая бронетехника, за исключением "Спрута", оснащена более легким вооружением по сравнению с современными танками.

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМП-3
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Ростех
Проекты
2020-й год
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