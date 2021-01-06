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ТАСС

Рогозин рассказал о желании отправить корабль "Союз-МС" по одновитковой схеме

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Стыковка «Союз МС-17»
Стыковка «Союз МС-17».
Источник изображения: Роскосмос

В 2020 году корабль установил рекорд по скорости полета к МКС. Он впервые добрался до станции по двухвитковой схеме за три часа три минуты

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что хочет отправить к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль "Союз-МС" по одновитковой схеме.

В 2020 году пилотируемый корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа - космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также астронавтом NASA Кэтлин Рубинс - установил рекорд по скорости полета к МКС. Корабль впервые добрался до станции по двухвитковой схеме за три часа три минуты.

"Я хочу попробовать запустить "Союз МС" и по одновитковой схеме", - написал на своей странице в Twitter Рогозин.

При этом глава Роскосмоса не стал отвечать на вопрос, будут ли летать "Союзы" в следующем году по трехчасовой (двухвитковой) схеме полета или будет возврат к шестичасовой (четырехвитковой). "Это зависит от массы обстоятельств и нюансов полетного задания", - отметил он.

В апреле 2019 года Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с МКС. Тогда в пресс-службе РКК отметили, что она может быть реализована через два-три года.

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Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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