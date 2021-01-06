Запуск новейшего турецкого спутника связи с помощью ракеты SpaceX планируется 8 января

Стамбул. 5 января. ИНТЕРФАКС - Запуск на орбиту новейшего турецкого телекоммуникационного спутника Turksat-5A с помощью ракеты-носитель Falcon 9 компании SpaceX, который неоднократно переносился с осени прошлого года, планируется осуществить 8 января, сообщила во вторник компания-оператор космического аппарата Turksat AS.

Запуск ракеты намечен на 04:26 мск с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Он будет выведен на геостационарную орбиту.

Turksat-5A станет четвёртым турецким спутником на орбите. Он создан корпорацией Airbus Defence and Space.

Геостационарный спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.