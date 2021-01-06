США выбрали ключевой плацдарм для борьбы с Россией в Черном море

Соединенные Штаты в 2021 году продолжили наращивать военный потенциал НАТО, ориентированный на Россию. Так, ВВС США разместили на территории Румынии разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper и около ста военнослужащих. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон подтвердил стратегию НАТО в отношении всего черноморского региона. В зачем заключается суть этой стратегии и какие риски она несет для России?

Во вторник стало известно о том, что Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper и примерно 90 военного персонала. Поздраздения будут подчиняться авиаполку, который находится на базе Авиано в Италии. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

Беспилотники и военные размещаются на "длительное" время, но не указывается, на какое именно. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, генерала Джеффри Харригиана, размещение беспилотников в этом стратегическом месте "обнадеживает союзников и партнеров", но также и "дает понять противникам", что может быть дан "ответ на любую возникающую угрозу".

Представитель США указал, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о "приверженности" США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО "и другими европейскими партнерами".

БПЛА MQ-9 Reaper имеет турбовинтовой двигатель, его скорость – свыше 400 километров в час. Потолок высоты достигает 13 тыс. метров. Максимальная длительность полета – 24 часа. В последнее время MQ-9 активно используются на Ближнем Востоке. Так, с помощью этого БПЛА был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Также MQ-9 использовался для запуска "летающей мясорубки" в Сирии. С другой стороны, ранее Ирану удавалось с помощью российских систем РЭБ перехватить и приземлить американский дрон, а ученым из Гарварда пришлось моделировать варианты развития событий на случай, если Россия собьет MQ-9 в районе Донбасса.

"Кроме того, американцы активно используют беспилотники в черноморском регионе в разведывательных целях. Также они серьезно опекают Украину. Если учесть, что в последние годы американцы создают все большее количество центров управления беспилотниками, включая регион Киева, то можно предположить, что они будут использованы для решения задач внутри российских зон A2/AD", – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что концепция A2/AD (от английского anti-access and area denial – ограничение и воспрещение доступа и маневра) подразумевает сдерживание противника путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность. То есть, речь идет о защитной зоне, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба.

С точки зрения Вашингтона и Брюсселя, российскими зонами A2/AD являются Калининград и Мурманск, Севастополь и Новороссийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, Москва и авиабаза Хмеймим в Сирии. При этом к системам защиты A2/AD в НАТО традиционно относят ЗРК С-300 и С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер".

И для того, чтобы "взламывать" российские зоны A2/AD – американцы намерены задействовать военные объекты, технику и военнослужащих на территории Болгарии, Румынии, Украины, Польши и стран Прибалтики.

"Однако для противодействия России в черноморском регионе ставка сделана именно на Румынию.

Там есть позиционный район для размещения американских противоракет. Но на самом деле там будут размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk – эти задачи решаются с помощью пусковых установок Мk 41", – продолжил Леонков.

"Кроме того, в этом районе проводится множество учений, направленность которых заключается в противодействии Черноморскому флоту России и группировке войск, которая расположена в Крыму. Также беспилотники помогут американцам наладить взаимодействие с армиями соседних стран по линии аэрокосмической разведки", – прогнозирует эксперт.

Собеседник обратил внимание и на тот факт, что американцы разместили свои беспилотники на авиабазе Кымпия-Турзий в районе Клужа на западе Румынии (регион Трансильвания), а не на востоке – в районе черноморского побережья. Но такое решение легко объясняется тем, что в случае ответного удара те же БПЛА проще защищать, когда они находятся на западе страны, а не на востоке. "Тем не менее, американцы у нас под носом обустраивают театр военных действий. И, похоже, Румыния будет играть ключевую роль в планах США и НАТО по Черноморскому региону, не считая Турции", – предполагает эксперт.

"При этом не стоит считать беспилотники каким-то супероружием. Современные комплексы ПВО и РЭБ решают судьбу ударных БПЛА достаточно быстро и оперативно. Нам показывают красивые кадры из Сирии, Ливии и даже Нагорного Карабаха, где активно применялись бесплотники, но когда мы начинаем выяснять результаты их использования – выясняется, что счет идет в пользу комплексов ПВО и РЭБ. Беспилотники практически бесполезны в случае их применения против технически развитой страны", – отмечает Леонков.

Вместе с тем, эксперты указывают на то, что стратегия США и НАТО в отношении Черного моря в последние годы изменилась. Если до 1991 года СССР и его союзникам в лице Болгарии и Румынии в бассейне Черного моря противостоял турецкий военно-морской флот с кораблями НАТО "за спиной", то после развала СССР российская территория ужалась до портов Краснодарского края – с базой ЧФ в Новороссийске и невнятным (до 2014 года) статусом базы в Севастополе. При этом Болгария и Румыния стали членами Североатланического альянса.

"После воссоединение Крыма с Россией план США и НАТО по Черноморью стал совсем ясен, – говорит эксперт клуба "Валдай", профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. – Его суть заключается в том, чтобы превратить Черное море в еще одну линию противостояния. Сперва они схожим образом поступили в отношении "самого нервного места на планете" – так в 90-е называли Балтийское море. Теперь то же самое происходит с Черноморьем".

"Изначально создавалось впечатление, что нашим главным противником в регионе будет Турция. Но Анкара по внутренним причинам перестала играть эту роль. Три месяца назад также казалось, что инициативу у Турции перехватывает Британия, потому что Лондон развивает свои проекты на Украине. Теперь очевидно, что первым номером здесь играет Вашингтон", – считает эксперт.

"Процесс усиления присутствия Штатов в Румынии был запущен еще при Обаме.

Вначале речь шла о размещении серьезных видов оружия на кораблях, которые там находится, затем на сухопутной территории Румынии. Теперь добавляется беспилотная авиация", – продолжил Ткаченко, характеризуя такую ситуацию как непростой вызов для интересов Москвы.

"Черноморский регион имеет для нас огромное значение. Это и проливы, и вопросы безопасности, и вопросы хозяйственной деятельности. С помощью Черного моря мы коммуцируем с Сирией, Ливией и другими важными странами Средиземноморья. То есть, для нас инфраструктура в Черном море имеет стратегически важное значение", – объясняет политолог.

"С другой стороны, на берегах Черноморья расположены государства, с которыми у нас крайне непростые отношения. Это Болгария, Румыния, Украина и Грузия. Мы оказались в ситуации, когда в Причерноморье у нас нет союзников, если не считать Абхазию. Именно по этой причине Россия сейчас размещает в Крыму новые виды вооружений, включая "Калибры", новые воинские соединения и активно модернизирует инфраструктуру. Это вопрос нашей безопасности", – резюмировал Ткаченко.

Алексей Нечаев