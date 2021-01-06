Совместная программа Испании и Колумбии по созданию беспилотного авиационного комплекса

Веб-ресурс infodefensa.com опубликовал интервью директора по беспилотным программам испанского отделения группы Airbus Феликса Фернандеса Мериньо относительно реализуемой совместной программы Испании и Колумбии Sirtap по созданию беспилотного авиационного комплекса на основе средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (класса MALE). Фактически это единственная реализуемая в настоящее время в Европе программа создания БЛА данного класса.

Облик беспилотного летательного аппарата, создаваемого испанским отделением группы Airbus в рамках совместной программы Испании и Колумбии Sirtap (с) Airbus / www.infodefensa.com

Программа Sirtap была начата в 2017 году, когда министры обороны Испании и Колумбии подписали декларацию о намерениях. В январе 2019 года министры обороны обеих стран подписали меморандум о взаимопонимании. Мериньо сообщил, что к настоящему времени испанское отделение Airbus заканчивает этап предварительного проектирования беспилотного комплекса, и после утверждения результатов данного этапа министерствами обороны обеих стран предполагается подписание в 2021 году твердого контракта на ОКР, испытания и серийное производство и поставку комплексов. В случае подписания контракта в 2021 году предполагается начать летные испытания БЛА в 2024 году и поставки - с 2025 года. Пока неясно, примет ли Колумбия прямое участие в программе ОКР, однако колумбийская государственная авиапромышленная организация CIAC намерена участвовать в совместном производстве комплексов. Заявлено, что интерес к данному комплексу уже проявил и ряд третьих стран.

К настоящему времени армия Испании заявила о потребности приобретения девяти комплексов Sirtap для замены БЛА IAI Searher, а вооруженные силы Колумбии планируют приобрести шесть комплексов для замены БЛА Elbit Systems Hermes 450. Общие потенциальные потребности вооруженных сил обеих стран оцениваются в 35 комплексов.В состав каждого комплекса будут входить три БЛА, два комплекта полезной нагрузки и одна наземная станция управления.

БЛА комплекса Sirtap основан на конструкции испытывавшегося в 2015 году испанским отделением Airbus БЛА-демонстратора Atlante и первоначально имел проектное обозначение Atlante 2. Цельнокомпозитный аппарат комплекса Sirtap выполнен по типичной для аппаратов данного класса "предатороподобной" схеме с V-образным оперением и должен иметь взлетный вес 750 кг при массе полезной нагрузки 150 кг. Из этих 150 кг около половины (75 кг) составит масса стандартной модульной полезной нагрузки разведки и наблюдения (оптико-электронная станция и РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой). Длина аппарата 7,3 м, размах крыла 12 м, высота 2,2 м. Шасси неубираемое. В хвостовой части установлен двигатель неназываемого типа (cУдя по изображениям - турбовинтовой) с толкающим винтом. Система управления с использованием спутниковой связи, что дает теоретически неограниченный радиус действия.

Аппарат первоначально создается в чисто разведывательном варианте, хотя в дальнейшем возможна установка подвесного вооружения. Также за счет резерва объемов и массы полезной нагрузки (75 кг) возможна установка аппаратуры РЭБ или РЛС обнаружения надводных целей для использования аппарата в качестве морского патрульного.

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