В 2021 году военные получат новые машины химразведки РХМ-8 и РХМ-9

В этом году в Войска радиационной, химической и биологической защиты начнут поставлять новые машины специальной разведки. С их помощью военные смогут выявлять опасные участки местности и объекты, а также и оценивать радиационную, химическую и биологическую обстановку.

В Минобороны РФ сообщили, что все эти возможности заложены в новые специальные машины РХМ-8 на базе бронеавтомобиля "Тигр" и РХМ-9 на автомобильном шасси "Тайфуна". В их комплектацию включили современные приборы, с помощью которые военные химики смогут собирать пробы воздуха, почвы и воды автоматически, то есть без выхода экипажа из машин в зону заражения.

Кроме того, в состав комплекса включили беспилотный летательный аппарат. Он нужен для проведения дистанционной разведки местности без работы на ней личного состава. В Минобороны РФ утверждают, что эти и другие новшества позволят увеличить эффективность применения спецмашин в два раза.

А еще с помощью РХМ-8 и РХМ-9 можно вести поиск и определять источник гамма-излучения. А также обнаруживать в воздухе токсические химикаты и идентифицировать биологически патогенные вещества.

Юрий Гаврилов