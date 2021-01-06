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Российская газета

Китайский авианосец из снега показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Китайское телевидение показало сюжет об авианосце, вылепленном из снега в Харбине. Команда из 19 энтузиастов построила 50-метровый корабль за три недели.

Высота и ширина скульптуры 10 метров, прообразом послужил первый китайский авианосец "Ляолин". Скульпторы не только тщательно проработали детали надстройки и истребителей на летной палубе, но и вырезали из снега буруны под носом корабля.



"Ляолин" - недостроенный советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг". После распада СССР достался Украине, работы на корабле тут же прекратились. Через шесть лет крейсер был продан Китаю, достроен как авианосец и введен в строй в 2012 году.


Антон Валагин

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Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Авианосец
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