Китайский авианосец из снега показали на видео

Китайское телевидение показало сюжет об авианосце, вылепленном из снега в Харбине. Команда из 19 энтузиастов построила 50-метровый корабль за три недели.

Высота и ширина скульптуры 10 метров, прообразом послужил первый китайский авианосец "Ляолин". Скульпторы не только тщательно проработали детали надстройки и истребителей на летной палубе, но и вырезали из снега буруны под носом корабля.

"Ляолин" - недостроенный советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг". После распада СССР достался Украине, работы на корабле тут же прекратились. Через шесть лет крейсер был продан Китаю, достроен как авианосец и введен в строй в 2012 году.

Антон Валагин