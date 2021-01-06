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WarSpot

Израиль поставил США вторую систему ПВО Iron Dome

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Источник изображения: warspot.ru

Израиль завершил поставку систем ПВО по контракту с США. Вчера, 4 декабря, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания Rafael Advanced Defense Systems передала армии США второй из двух заказанных комплексов ПВО Iron Dome.

В 2019 году Минобороны США запросило у Конгресса закупку двух батарей Dome. Контракт на две батареи «Железного купола», насчитывающих 12 пусковых установок, 240 ракет-перехватчиков, а также систему управления и радиолокационные станции, оценивался в $373 млн.

Пуск ракеты-перехватчика системы Iron Dome

Источник изображения: israeldefense.co.il

При этом планировалась покупка ещё как минимум двух батарей для оперативных потребностей армии США. Но американские военные не смогли подключить Iron Dome к единой системе противоракетной обороны, поскольку Израиль отказался передать исходный код программного обеспечения систем управления ракетными комплексами. «Поэтому у нас остались две очень хорошие батареи, но мы не можем интегрировать их в нашу систему ПВО», — рассказал руководитель командования армии США по перспективным разработкам генерал Джон Мюррей.

Закупка двух батарей Iron Dome называется «промежуточной». В американском военном ведомстве указывают, что финальное решение о «полном принятии» новых систем ПВО будет объявлено к 2023 году, когда планируется подвести итоги программы Indirect Fires Protection Capability (IFPC).

Dome (англ. — железный купол) предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на дальностях от 4 до 70 км. Её разработка началась в 2006 году, а первые успешные испытания состоялись в 2007 году. В 2011 году батарея была развёрнута между Беер-Шевой и Ашкелоном, где в том же году продемонстрировала стопроцентную эффективность, сбив все восемь ракет «Град», выпущенных из сектора Газа по вышеупомянутым городам.

С 2011 года США выплатили Израилю $1,4 млрд на развитие Iron Dome. Компании Raytheon и Rafael объединили усилия для производства системы «Железный купол» с более чем 50% компонентов, произведённых в США, в рамках требований Минобороны США в обмен на финансирование.

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Страны
Израиль
США
Продукция
Железный купол
Компании
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Raytheon
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