В 2021 году Таманскую дивизию усилят самоходками "Коалиция-СВ"

Таманская мотострелковая дивизия в 2021 году впервые получит на вооружение дивизионный комплект новейших самоходных гаубиц "Коалиция -СВ". Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Там отметили, что в соединение планируется направить 18 единиц межвидового артиллерийского комплекса 2С35 - под такой маркировкой самоходка значится в армейских контрактах. Она имеет мощную пушку 2А88 калибра 152 мм. Это оружие способно производить более 10 выстрелов в минуту. В состав вооружения гаубицы также входит дистанционно управляемая турельная установка 6С21 с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм. Еще самоходная гаубица оборудована современной системой автоматизации процессов наведения пушки, выбора цели и навигации.

Комплекс "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90. Самоходка предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей - от командных пунктов и узлов связи до артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и средств ПВО - ПРО, а также живой силы противника. Все эти цели новая гаубица достанет на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена. Она позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, производить автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что в сентябре этого года дивизион самоходок "Коалиция-СВ" в составе Таманской дивизии задействуют в международном учении "Запад-2021".

Юрий Гаврилов