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Подводники Северного флота готовы сдержать любого агрессора

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Источник изображения: vpk-news.ru

Подводные силы Северного флота продолжат совершать плавания в акватории Северного Ледовитого океана.

Об этом сообщил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, передает пресс-служба СФ РФ.

Он отметил также, что подводники продолжат выполнение задач боевого патрулирования и боевого дежурства в других районах Мирового океана. Адмирал подчеркнул, что основной задачей для флота останется поддержание боевой готовности морских стратегических ядерных сил.

«Исходя из своего предназначения, группировка содержится в постоянной готовности к выполнению задач сдерживания от развязывания агрессии против Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Основу морских стратегических ядерных сил России составляют корабли проекта 667БДРМ «Дельфин», вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами «Синева», совместно с новыми «Бореями», на вооружении которых стоит МБР «Булава».

Ранее сообщалось, что Северный флот планирует провести в летний период нaвигации 2021 года экспедицию в районе архипелага Новая Земля. Отмечалось, что исследование Арктики продолжится совместно с Русским географическим обществом.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РСМ-54
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
Арктика
СФ
Ядерный щит
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