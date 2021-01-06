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РИА Новости

Песков оценил призывы Санду к выводу миротворцев из Приднестровья

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Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских миротворцев, назвав это потенциальной опасностью.

Песков также заявил, что на Россию накладывается определенный груз и страна готова нести его и занимать ответственную позицию на международной арене.

"Пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и вот первое заявление - как будто бы в Молдавии нет других проблем - что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек... И поэтому, конечно, это накладывает особый груз на крупные государства, такие как Россия, но Россия, слава богу, способна нести этот груз и занимать ответственную позицию", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.

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Страны
Молдавия
Россия
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