Как Украина будет контролировать Черное море: мировой опыт и собственные технологии (Defense Express, Украина)

Украина намерена использовать мировой опыт и собственные технологии для создания комплексной системы контроля над Черным морем. Ее внедрение позволит эффективно применять ударные силы для противостояния «агрессору», под которым автор в духе антироссийской пропаганды понимает ВС РФ.

Путь к развитию на Украине эффективной системы освещения надводной и подводной обстановки

Для эффективного поражения противника на море его необходимо вовремя обнаружить, идентифицировать и уже потом нанести удар. На морском направлении существует объективная необходимость получения информации относительно обстановки сразу в трех сферах надводной, подводной и воздушной, желательно в реальном времени или максимально приближенному к нему.

Для этой цели имеются соответствующие системы контроля пространства. На Украине эти системы и средства создавались отдельно и независимо друг от друга в интересах отдельных министерств, ведомств и т. п., иногда даже на параллельной основе. Или же на их базе строились локальные системы ведомственного уровня с относительно ограниченными, с точки зрения военных, возможностями. Однако, как показывает опыт, наибольшая эффективность боевого применения войск (сил) достигается при объединении средств обнаружения, сопровождения, определения координат и распознавания целей всех видов с использованием систем автоматизации. Возможность автономного функционирования отдельных составляющих подсистем при этом сохраняется в полном объеме.

Плюс ко всему, Россия давно и системно создает и использует в акватории Черного моря разного рода подобные системы наблюдения в рамках единой информационно-разведывательной системы. РФ отводит важное значение именно созданию государственной комплексной Межведомственной интегрированной системы освещения надводной и подводной обстановки, которая будет включать три контура - морской, космический и наземный.

Речь идет о развитии единой системы контроля обстановки, которая даст возможность незаметно получить информацию относительно координат тех или иных надводных или подводных целей, будет способствовать своевременному реагированию на них, обеспечит сбор и накопление акустической информации относительно отдельных боевых кораблей и тому подобное. Агрессор использует создаваемую им систему комплексно, прежде всего, с наступательными целями, что представляет опасность.

Для Украины в условиях угрозы авиационно-ракетных ударов со стороны подводных лодок, надводных кораблей и береговых ракетных комплексов актуальным является создание единой интегрированной системы освещения воздушной, надводной и подводной обстановки в акваториях Черного и Азовского морей и бассейнах рек Днепр и Дунай, которая бы охватывала весь срез пространства. И здесь важна межведомственная интеграция между участниками процесса, которые имеют на вооружении радиотехнические средства, а именно ВМС, ВС, ДВС МВД Украины, отечественные предприятия Мининфраструктуры.

При этом развитие собственной комплексной системы контроля морской обстановки может осуществляться путем заимствования положительного зарубежного опыта с подходом C4ISR и использования собственных возможностей. Создание системы позволит получать информацию относительно обстановки в морских операционных зонах в масштабе времени, близком к реальному.

Это позволит осуществлять оперативное и боевое обеспечение противодесантной, противокорабельной, противолодочной и противоподводно-диверсионной обороны побережья, портов, пунктов базирования ВМС ВС Украины, соединений/тактических групп кораблей на незащищенном рейде, районов добычи полезных ископаемых, фарватеров; усилить охрану государственной границы Украины на море (общая длина морской границы составляет 1355 км) и исключительной (морской) экономической зоны Украины и тому подобное.

А главное - это позволит применять свои ударные силы для сдерживания агрессии.

По оценкам экспертов, сегодня наиболее перспективной информационной с точки зрения глобальности охвата пространства и анализа обстановки системой является объединенная система наблюдения ВМС США Integrated Tactica lSurveillance System (ІТЅЅ), состоящая из наземных, авиационных, космических и корабельных звеньев.

Американская система создана по принципу районирования. Информационные центры оснащаются средствами сбора, обработки и распределения информации в районе деятельности соединения. Постоянный мониторинг, контроль и получение информации о морской обстановке в глобальном масштабе, деятельности сил вероятного противника и своевременное информирование командных пунктов соответствующих сил реагирования является одной из важнейших задач министерства обороны США.

Менее масштабной является система наблюдения и управления ВМС Швеции 9СЅІ 600 Wall, созданная по региональному принципу. Она имеет два региональных центра, которым подчинены посты наблюдения. Ее отличает большая скорость передачи данных, высокий уровень автоматизации процессов обнаружения, обработки, передачи информации и выдачи целенаведения. Система позволяет одновременно сопровождать до 400 целей, из которых 200 - в автоматическом режиме.

Интересным и полезным для Украины является румынский опыт. Соседняя с нами страна в 2009 году уже внедрила интегрированную систему наблюдения, безопасности и контроля за государственной границей и трафиком на Черном море SСOMAR (Sistemul Integrat de Observare, Supraveghere şi Control la MAReaNeagră). Общая стоимость проекта составила 24,60 миллионов евро.

SСOMAR - сложная система, которая является результатом интеграции различных подсистем. Ее отличает постоянная круглосуточная готовность, которая обеспечивает тактический образ надводной, наземной и воздушной обстановки на морской границе в Черном море, румынском секторе Восточного Дуная и дельты Дуная в морской зоне.

Система SCOMAR состоит из пяти составляющих: наземного, надводного, воздушного компонентов наблюдения, командного компонента и компонента реагирования.

Во время работы системы разведывательные данные, полученные наземным (НКС), морским (МКС), воздушным (ПКС) компонентами наблюдения передаются на командный компонент, где они обрабатываются и анализируются. В дальнейшем из командного центра могут быть отданы указания по уточнению районов особого внимания или в случае возникновения кризисной ситуации распоряжения на применение компонента реагирования.

Оперативно-функциональной составляющей системы SCOMAR является наблюдательная башня или бортовой комплекс. Он имеет необходимое количество датчиков, радиостанцию, идентификационную станцию, локальную сеть связи, сервер и консоль оператора. SCOMAR состоит из двух подсистем: пограничной полиции и морских сил.

Подсистема пограничной полиции содержит следующие элементы: РЛС ближней зоны до тридцати морских миль (НКС); оптико-электронные средства разведки и надзора (НКС); патрульная авиация (ПКС); патрульные корабли и катера (МКС); компонент реагирования; цифровые каналы связи.

В целом в интересах наземного компонента подсистемы наблюдения пограничной полиции построено восемь наблюдательных башен высотой двадцать метров, оборудованных 8 РЛС Х-диапазона и 8 оптико-электронными системами Raytheon.

Среди оптико-электронных систем был выбран комплекс Thermo Vision Sentry II фирмы FLIR, который обеспечивает контроль надводной обстановки в открытом море на дистанции до шести км в диапазоне от 7,5 до 13 µm. В целом система дает возможность наблюдать за объектом с использованием телевизионного и инфракрасного диапазона по азимуту на 360, по углу обзора от -35 до 60. Оптика устройства обеспечивает восемнадцати кратное увеличение изображения и двенадцати кратное с использованием электрического зума.

В качестве подводного компонента с целью ведения гидролокационной разведки в системе SCOMAR применяется комплекс Cerberus 360 фирмы QnetiQ, который обеспечивает обнаружение подводных объектов на дальности до 700 м.

В состав надводного компонента подсистемы наблюдения пограничной полиции системы SCOMAR вошли десять патрульных кораблей.

Воздушный компонент наблюдения за надводной обстановкой теперь представлен вертолетами спецподразделения авиации пограничной полиции МАВС. В дальнейшем планируется закупка у фирмы Raytheon патрульных самолетов типа KA 350ER.

В состав компонента подсистемы реагирования пограничной полиции МАВС вошли три составляющие: морская - тридцать одно судно; наземная -восемьдесят восемь транспортных средств; воздушный - вертолеты спецподразделения авиации МАВС.

Систему связи между функционально-оперативными составляющими подсистемы пограничной полиции разработала и реализовала итальянская фирма SALEX COMUNIСATION SA. В основу было положено развертывание опорной радиорелейной системы связи между составляющими подсистемы пограничной полиции со скоростью передачи информации в каналах связи 4 МБ/с.

С целью реализации командного компонента подсистемы пограничной полиции МАВС на территории управления пограничной полиции в городе Констанца был построен центр управления и контроля (ЦУК). Он оборудован средствами обработки и отображения разведывательных сведений от компонентов наблюдения и необходимыми средствами связи.

Подсистема морских сил системы SCOMAR, которая находится в распоряжении мМинистерства национальной обороны (МНО) Румынии, содержит РЛС средней и дальней зоны обнаружения на расстоянии от сорока до двухсот морских миль (НКС, МКС); средства радиоразведки и пеленгования (НКС, МКС); средства идентификации (идентификаторы "свой-чужой") (НКС, МКС); средства гидролокационной разведки (НКС, МКС); средства РХБ разведки (НКС, МКС); вертолеты IAR-330 PUMA-NAVAL (ПКС) и компонент реагирования.

Наземный компонент наблюдения подсистемы МС Румынии содержит две РЛС SWR-503, предназначенных для контроля надводной и воздушной обстановки в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны. РЛС обеспечивает обнаружение и сопровождение за пределами радиогоризонта морских и воздушных объектов, определение их координат и выдачу по ним целенаведений комплексам и системам вооружения; автоматическое определение параметров движения и типа объектов; наведение маневровых сил на обнаруженные объекты; анализ обстановки по помехам и определение метеорологических и физических условий на поверхности моря в пределах зоны ответственности.

В качестве надводного компонента наблюдения подсистемы МС системы SCOMAR используются бортовые комплексы надводных кораблей (фрегаты, корветы и тральщики). Отработан ряд конструктивных мер по обеспечению согласования между стандартами передачи данных системы SCOMAR и аппаратурой передачи данных LINK 11 и LINK 16, стоящей на вооружении надводных кораблей МС Румынии.

Воздушным компонентом наблюдения подсистемы МС системы SCOMAR сейчас есть многоцелевые вертолеты типа IAR-330 PUMA-NAVAL из состава вертолетной группы пятидесяти шести флотилий фрегатов.

Компонент реагирования подсистемы МС системы SCOMAR содержит три составляющие: морскую (оперативно-тактическая группа в составе от четырех до десяти кораблей); наземную; воздушную (вертолеты типа IAR-330 PUMA-NAVAL и другие).

Командный компонент подсистемы МС системы SCOMAR организационно вошел в состав Морского оперативного командования, которое было создано в 2006 году, и дополнил Центр управления и контроля, созданный на базе возможностей аппаратуры передачи данных LINK 11 и LINK 16.

Система SCOMAR является высокоэффективным средством контроля и реагирования на изменения обстановки в акватории и воздушном пространстве Черного моря. К ключевым преимуществам системы можно отнести способность формировать общую картину обстановки в зоне ответственности в реальном масштабе времени; наличие всех пяти компонентов в каждой из подсистем, что делает их независимыми друг от друга, а взаимодействие осуществляется на техническом уровне относительно данных компонентов наблюдения; использование однотипных средств связи, что обеспечивает высокую интероперабельность подсистем системы SCOMAR; обеспечение выполнения программы создания системы циркуляции единой информации о морском и речном движении, которая является одним из условий вступления Румынии в Шенгенскую зону.

Таким образом, Румыния получила возможность тотального контроля над военной и экономической сферами деятельности во всей западной части акватории Черного моря.

К сожалению, интегрированная система наблюдения, которая бы позволяла "покрывать" ближнюю и дальние зоны, охватывать надводное и подводное пространство, на Украине пока не создана. И если в вопросах контроля за воздушной и надводной обстановкой мы имеем определенные положительные результаты, то в вопросе мониторинга подводной обстановки с точки зрения ликвидации противолодочной, противоминной и противоподводно-диверсионной угроз остаются вопросы, над которыми надо работать.

Нельзя сказать, что в этой сфере ничего не делалось или же ее важность недооценивали. Например, ДВС Украины в рамках ведомственной компетентности (государственная целевая правоохранительная программа "Обустройство и реконструкция государственной границы" на период до 2020 года) среди других мероприятий планировала создать государственную интегрированную информационную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и бассейнах рек Днепр и Дунай для своевременного обнаружения угроз и реагирования на них.

Впрочем, пока речь идет о внедрении локальных подсистем типа реализованной в 2018-2019 годах НПК "Техимпекс" на Азовском побережье Запорожской области для нужд Бердянского пограничного отряда ГПСУ - это установка пяти радиолокационных комплексов освещения надводной обстановки. Однако есть и ряд других решений, которые предлагаются НИИ радиолокационных систем "Квант-радиолокация", НПК "Кливер" и ОАО "ХК "Укрспецтехника", которые, к сожалению, пока не используются.

В соответствии с этим, румынский опыт и подходы в формировании будущей системы стоит использовать. И использовать для этого потенциал отечественной промышленности, который может предложить ряд разработок для интеграции их в рамках единого комплекса. Это необходимо сделать и учитывая неплохие отношения Украины с Румынией, наличие общих взглядов на обстановку в регионе, причины этого и пути противодействия нынешним угрозам.