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РИА Новости

В Госдуме оценили увеличение военного контингента США на базе в Румынии

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Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Увеличение военного контингента США на базе в Румынии незначительно, но усиливает напряженность вблизи российских границ, на что последует реакция РФ, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий.

"Я думаю, реакция (России) в любом случае какая-то последует, потому что это в любом случае вблизи Приднестровской республики, где находятся наши миротворцы. И безусловно, у нас есть обеспокоенность, что этот контингент, который сейчас дополнительно направлен, он не представляет громадную угрозу, но тем не менее ведёт к напряжению ситуации в данном регионе и к эскалации напряженности в целом", - сказал Швыткин РИА Новости.

По его мнению, США продолжают усиливать напряженность вблизи российских границ, в том числе наращивая военный потенциал в Румынии.

"Безусловно, здесь и Приднестровская республика, где находится миротворческий контингент наших вооружённых сил. Вблизи них эскалация напряженности ведёт к дестабилизации обстановки в данном регионе. Да и в целом ещё раз хочу подчеркнуть, что власти как США, так и Румынии ставят в ситуацию заложников свой народ", - заключил депутат.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
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