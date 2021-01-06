В Госдуме оценили увеличение военного контингента США на базе в Румынии

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Увеличение военного контингента США на базе в Румынии незначительно, но усиливает напряженность вблизи российских границ, на что последует реакция РФ, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий.

"Я думаю, реакция (России) в любом случае какая-то последует, потому что это в любом случае вблизи Приднестровской республики, где находятся наши миротворцы. И безусловно, у нас есть обеспокоенность, что этот контингент, который сейчас дополнительно направлен, он не представляет громадную угрозу, но тем не менее ведёт к напряжению ситуации в данном регионе и к эскалации напряженности в целом", - сказал Швыткин РИА Новости.

По его мнению, США продолжают усиливать напряженность вблизи российских границ, в том числе наращивая военный потенциал в Румынии.

"Безусловно, здесь и Приднестровская республика, где находится миротворческий контингент наших вооружённых сил. Вблизи них эскалация напряженности ведёт к дестабилизации обстановки в данном регионе. Да и в целом ещё раз хочу подчеркнуть, что власти как США, так и Румынии ставят в ситуацию заложников свой народ", - заключил депутат.