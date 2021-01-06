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WarSpot

«Ярс» уходит под землю

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Источник изображения: warspot.ru

Россия продолжает активно демонстрировать миру своё ядерное вооружение. Вчера, 4 декабря, на официальном YouTube-канале Минобороны РФ был опубликован ролик, в котором показан процесс погружения стратегической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку.

«Уникальные кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в козельском ракетном соединении. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов», — указано в описании к видео

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку

Подробнее о новых стратегических ракетах можно прочитать в материале «Ярс» выходит на тропу войны».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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