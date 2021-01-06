VII Армейские игры пройдут в августе-сентябре 2021 года

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что в этом году Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября. В рамках АрМИ-2021 собираются провести 34 конкурса, которые организуют в полутора десятках стран. Первый конкурс - "Саянский марш" спланирован с 14 по 17 апреля на базе горной подготовки "Ергаки" в Красноярском крае.

В Минобороны РФ уточнили, что в АрМИ-2021 включены три новых конкурса. "Меридиан" организуют для специалистов военно-топографической службы. В основу конкурса "Тактический стрелок" лягут элементы армейской тактической стрельбы из различных видов стрелкового оружия. А конкурс творческих коллективов "Армия культуры" дополнят новыми правилами.

Приглашения участвовать в Играх направили военным ведомствам 95 государств. В Минобороны РФ отметили, что возможность проведения конкурсов АрМИ-2021, помимо России, рассматривают в Алжире, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Иране, Индии, Израиле, Китае, Катаре, Киргизии, Монголии, Пакистане, Сербии, Таджикистане, Узбекистане и Шри-Ланке. Окончательное решение о месте проведения конкурсов примут в марте на заседании организационного комитета АрМИ-2021.

Напомним, что по итогам Армейских международных игр - 2020 первое место заняла сборная России. Ее представители завоевали 25 первых, 4 вторых и одно третье место. Второе общекомандное место - у команды Беларуси. В их копилке 4 первых, 10 вторых и 6 третьих мест. Третьей стала сборная Узбекистана, завоевав 3 первых, 8 вторых и 3 третьих места

Тогда в тридцати конкурсах участвовали 156 команд из 32 стран. Шесть стран - Афганистан, Гвинейская Республика, Намибия, Палестина, Катар и Экваториальная Гвинея - участвовали в Играх впервые. Там были установлено 37 рекордов, в том числе 27 - российскими военными.

Юрий Гаврилов