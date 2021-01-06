Войти
Интерфакс-АВН

США на постоянной основе разместили в Румынии разведывательно-ударные беспилотники

296
0
0
Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper
Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper.
Источник изображения: Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Lealan Buehrer

Вашингтон. 5 января. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты на постоянной основе разместили на авиабазе Кымпия-Турзий в Румынии эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, сообщило Командование ВВС США в Европе и Африке.

"Военно-воздушные силы США разместили беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО", - говорится в сообщении.

"Передовое размещение готовых к действиям MQ-9 в этом ключевом стратегическом районе заверит наших союзников и партнеров, а также даст понять нашим противникам, что мы можем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу", - сказал генерал Джефф Харригян, командующий ВВС США в Европе и Африке.

В 2018 году американские дроны MQ-9 Reaper на постоянной основе были размещены на 12-й авиабазе ВВС Польши Мирославец. В 2019 и 2020 году они на короткое время перебрасывались в Румынию.

Польская авиабаза Мирославец находится в 270 км от Калининградской области, румынская авиабаза Кымпия-Турзий - в 680 от Крыма.

MQ-9 Reaper относятся к классу беспилотных летательных аппаратов средней высотности и большой продолжительности полета. Они широко применялись американскими военными для нанесения точечных ударов по целям террористических группировок в Афганистане, Ираке и Сирии.

Дрон способен совершать полет на дальность до 2 тыс. км и может нести 1,7 тонны полезной нагрузки, включая управляемые ракеты, авиабомбы на внешних подвесках, а также оснащен бортовой оптико-электронной и радиоэлектронной разведывательной аппаратурой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Польша
Румыния
Сирия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
05.01.2021
Ракеты, самолеты, корабли: что получат американские военные в 2021-м
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
13.08.2019
Беспилотник "Охотник": кто его критикует и какие задачи перед ним ставят
12.02.2019
Пилите, Донни, пилите. Какое оружие Россия предлагает уничтожить Пентагону
28.12.2017
Военные новости: рынок военных дронов во всей их красе превысит 10 миллиардов долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 08:57
  • 17
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 06.01 05:10
  • 44
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 06.01 04:38
  • 306
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 06.01 04:33
  • 106
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 06.01 02:53
  • 12
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 06.01 01:59
  • 1
Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы
  • 06.01 01:55
  • 1
Дивизион гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" встанет на вооружение Таманской дивизии в 2021 году - штаб ЗВО
  • 06.01 01:49
  • 1
Натовские базы БПЛА все ближе к Крыму
  • 06.01 00:06
  • 106
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 05.01 23:33
  • 216
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 05.01 22:08
  • 1
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 05.01 21:29
  • 1
Роботы и танки: какое оружие получит армия России
  • 05.01 20:50
  • 4
Первый беспилотный трамвай соберут в России в 2022 году
  • 05.01 20:14
  • 3
2030: пять стран с самой сильной авиацией (The National Interest, США)
  • 05.01 20:10
  • 4
Премьер Израиля обвиняет Иран в стремлении создать атомную бомбу