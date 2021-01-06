«Киев никто спрашивать не будет»: что будет с Донбассом в 2021 году

Какую стратегию выберет Киев в отношении Донбасса

Донбасс остается главной головной болью украинских властей. Неспособность продвинуться в решении проблемы войны на востоке страны стоила экс-президенту Петру Порошенко голосов на выборах в 2019 году. Уже в 2020-м, во многом из-за отсутствия шагов в урегулировании конфликта, на местных выборах существенно потеряны позиции партией Владимира Зеленского «Слуга народа». «Газета.Ru» спросила у украинских политологов, перейдет ли Киев к «плану Б» в отношении Донбасса в наступившем году.

В конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев «выполнил все договоренности лидеров «нормандской четверки».

На протяжении всего завершившегося года стороны конфликта в Донбассе ждали реализации соглашений, достигнутых на «нормандском саммите», который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии условились, что в зоне конфликта будет установлено всеобъемлющее прекращение огня, силы и средства противоборствующих сторон будут разведены, произойдет обмен пленными в формате «всех на всех».

Частично Киев выполнил эти договоренности, что признают и в Москве. На основе этих достижений Зеленский и другие представители украинского истеблишмента стали говорить о готовности организовать следующий саммит «нормандской четверки». Однако реализации только этих пунктов оказалось явно недостаточно для России, а потому говорить о следующей встрече в Москве пока не спешат.

Проблема заключается в том, что Киев продолжает игнорировать политическую часть договоренностей, которая и присутствует в тексте минских соглашений, и была прописана отдельным параграфом в коммюнике по итогам встречи в декабре 2019 года в Париже.

В частности, стороны договорились о необходимости закрепить на постоянной основе в украинском законодательстве особый порядок местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также о включении в законодательство «формулы Штайнмайера» в том виде, в котором она была согласована «нормандской четверкой» и контактной группой.

Политический блок договоренностей так и остался лишь заявлением о намерениях украинской стороны. Под занавес 2020 года Верховная рада продлила действие закона Украины об особом порядке местного самоуправления в Донбассе до конца 2021 года, но этот документ был изменен лишь технически - в разрезе даты его функционирования. По сути, он ничего не меняет в текущей ситуации.

То есть в законопроекте не фиксируется особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей на постоянной основе (что требуют минские соглашения), а также не имплементируется «формула Штайнмайера» (чего требуют договоренности «нормандского саммита»).

Формула предполагает, что Донбассу будет предоставлен особый статус - сначала на временной основе в день выборов, а на постоянную основу такое положение будет переведено после того, как ОБСЕ подтвердит соответствие этих выборов международным стандартам.

Киев, тем временем, настаивает, что выборы будут проведены на неподконтрольных территориях только после передачи Украине контроля над российско-украинской границей, а это вступает в противоречие с минскими соглашениями, которые подразумевают, что контроль над границей будет передан Киеву на следующий день после проведения выборов в Донбассе.

При этом Киев скован в своих действиях в направлении урегулирования конфликта именно минскими соглашениями, на безальтернативности которых настаивает не только Москва, но также Париж и Берлин.

В таком статус-кво Зеленский вступил в 2021 год, и, по сути, проблема Донбасса за полтора года управления им страной так и не сдвинулась с мертвой точки. И это уже стоило Зеленскому и его партии «Слуга народа» электоральных позиций, что продемонстрировали местные выборы осенью 2020 года.

Так или иначе украинскому руководству в наступившем году придется продолжать переговоры с Москвой, чтобы продвинуться в вопросе разрешения конфликта, полагают обозреватели украинских СМИ. С точки зрения украинских наблюдателей, Киев может придерживаться нескольких стратегий: добиваться изменения минских соглашений, приостановки переговоров или реанимации обсуждения введения миротворцев.

При этом стратегия на обновление минских соглашений была озвучена Зеленским еще год назад, напоминает глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«В нынешнем виде реализовать минские соглашения невозможно. По нескольким причинам, главная из которых - прямо противоположные позиции России и Украины. В нынешнем виде это абсолютный тупик, особенно по политической части соглашений», - считает собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт, правда, отмечает, что вероятность того, что добиться пересмотра соглашений удастся, достаточно низкая, преимущественно, из-за позиции Москвы.

Все три варианта, которые представлены, достаточно сложны в реализации, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам эксперта, на пересмотр минских соглашений не пойдет Россия, и президент РФ Владимир Путин четко дал это понять.

«Что касается возможности отказа от переговоров - можно отказаться, но это невыгодно Украине, поэтому власти не смогут рассматривать такую опцию всерьез. Потому что фактически это будет означать выход из минского процесса и, в целом, работать на позицию Москвы, которая последовательно указывает на то, что Киев не хочет исполнять минские соглашения», - считает политолог.

При этом, продолжает Погребинский, так или иначе в Киеве ведется обсуждение силового сценария: «Это не озвучивается, но существуют обсуждения, в том числе на высоком уровне. Президент об этом не говорит, но есть много фактов, которые подтверждают, что эта тема обсуждается. Я думаю, очень многое будет зависеть от того, какую линию в отношении Украины займет новая администрация США, а Киев в этой конфигурации никто спрашивать не будет».

Косвенно в пользу такого варианта развития событий в 2021 году указывает и упоминание некоего «плана «Б», к которому может перейти Киев в случае окончательного провала минских переговоров.

Например, в середине декабря о нем говорил сам Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1».

«На заседаниях СНБО Украины мы утвердили пять планов реинтеграции Донбасса и возвращения наших территорий. Один из этих планов - это, как вы сказали, план «Б». Для меня это не план «Б», это план «последняя буква». Это последний план. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили именно этот план», - говорил президент.

Что скрывается за этим планом, до сих пор неизвестно, однако Владимир Фесенко из исследовательского центра «Пента» полагает, что вряд ли можно говорить о военном возвращении контроля над территориями: «Надо быть самоубийцами, - говорит он, поясняя, что в Киеве опасаются реакции России на подобное развитие событий. - Карабахский сценарий всерьез не рассматривается, хотя он очень нравится некоторым горячим головам в Киеве».

Поскольку Киев рассматривает Москву как сторону конфликта, Украина, скорее всего, не пойдет на прямые переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республики.

Для Киева, считает Фесенко, такой расклад будет означать, что его соперниками являются местные власти, а не Россия, и такой расклад невыгоден действующему украинскому руководству на международной арене.

При этом стоит подчеркнуть, что представители ДНР и ЛНР действительно являются стороной украинского конфликта, и переговоры с ними подразумеваются минскими соглашениями, под которыми поставил подпись Петр Порошенко, когда занимал пост президента страны. На это положение неоднократно указывала Россия.

Однако существует еще один фактор, который мешает подобной коммуникации между враждующими сторонами состояться, - это позиция Запада, напоминает Михаил Погребинский.

В декабре Париж и Берлин заблокировали трансляцию и архивирование на сайте ООН встречу, которую Россия планировала провести в Совете Безопасности ООН по «формуле Арриа». Разговор подразумевал обсуждение выполнения минских договоренностей, и к участию во встрече планировалось привлечь представителей ДНР и ЛНР. Противодействие Франции и Германии на Украине назвали недопущением легитимации непризнанных республик, а в постпредстве России при ООН заявили, что таким образом западные партнеры продемонстрировали свою несостоятельность в качестве переговорщиков по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Вся эта ситуация говорит, что Франция и Германия никак не поддержат прямые переговоры между Киевом и Донецком/Луганском. Получается ситуация, при которой Зеленский в случае таких переговоров «получил бы» от партии войны, от националистов, так еще и Берлин и Париж не поддержали бы их, поскольку они будут восприняты в пользу Москвы», - пояснил Погребинский.

И в этой ситуации вопрос о проведении выборов на территории самопровозглашенных республик - а ранее в Киеве звучали мысли о готовности организовать голосование до 31 марта 2021 года - можно считать закрытым. Сами по себе выборы воспринимаются Киевом как инструмент легализации реинтеграции территорий в политическое пространство Украины. Однако здесь все снова упирается в разные подходы к минским соглашениям и порядку передачи границы. А в условиях, когда действующие власти избегают имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, опрошенные «Газетой.Ru» политологи склоняются к тому, что подобные планы так и останутся лишь планами.

В перспективе же Донбасс вполне может ожидать замораживание конфликта, поскольку точек соприкосновения между участниками переговорного процесса видится немного, полагает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Замораживание конфликта - один из самых возможных вариантов развития событий в Донбассе. При этом можно рассматривать и сценарий некоего «полупризнания» Москвой Донецка и Луганска, то есть не официального признания независимости, а углубление переговоров о разного рода помощи между институтами российского государства и представителями ЛНДР», - говорит собеседник «Газеты.Ru», добавляя, что, конечно, такое развитие событий будет использовать пропаганда Запада, чтобы обвинить Москву в «ползучей аннексии».

Ярослав Войков