ВКС за год отследили свыше 1200 космических объектов

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) в минувшем году обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1 200 космических объектов, сообщает министерство обороны РФ.

"Особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

Ещё одной ключевой задачей названо предотвращение "опасных сближений отечественных космических аппаратов с другими космическими объектами".