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Интерфакс-АВН

ВКС за год отследили свыше 1200 космических объектов

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Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России
Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) в минувшем году обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1 200 космических объектов, сообщает министерство обороны РФ.

"Особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

Ещё одной ключевой задачей названо предотвращение "опасных сближений отечественных космических аппаратов с другими космическими объектами".

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