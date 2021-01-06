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Украинских катерников отправят на практику в США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинские экипажи катеров класса Island («Айленд») будут проходить 10-недельную подготовку в США.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, говорит УНИАН.

Отмечается, что военные моряки отправятся для проведения дальнейшего обучения в городе Балтимор (штат Мэриленд, США).

«Украинские экипажи будут работать непосредственно на катерах во время выходов в акватории Чесапикского залива, который имеет выход к Атлантическому океану, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы», - сказано в сообщении.

Как отмечается, в этом году США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут дополнительно еще три единицы Island. Это катера Береговой охраны США, которые увеличат боевые способности ВМС Украины во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона.

Сейчас эти катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение. Ожидается, что три катера поступят на Украину морским путем до конца первого полугодия текущего года. Катера передадут уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства.

«После того, как катера приобретут все необходимые возможности, до конца текущего года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса «Айленд», - сообщили в Минобороны.

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Страны
США
Украина
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