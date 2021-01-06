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На Балтике появился британский морской шпион

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HMS Echo
Разведывательный корабль HMS Echo британского Королевского Военно-морского флота.
Источник изображения: vpk-news.ru

Разведывательный корабль HMS Echo британского Королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Балтийского моря, следует из данных веб-камеры, установленной на мосту через датский пролив Большой Бельт.

В настоящее время британский разведчик идет по Балтике в южном направлении. На минувшей неделе он вышел в поход с военно-морской базы в Портсмуте в Англии.

HMS Echo официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем, хотя он и оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - 20 мм пушку и 7,62 мм пулемет.

В декабре 2018 года корабль заходил в Черное море. Тогда в Лондоне заявили, что он был направлен туда «для обеспечения свободы мореплавания в регионе».

Королевский флот располагает еще двумя подобными кораблями - HMS Scott и HMS Enterprise.

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Страны
Великобритания
Дания
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