Военные беспилотники на новогодних праздниках несут "противопожарное" дежурство в Ленобласти

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Военные беспилотники "Орлан-10" на новогодних праздниках ежедневно мониторят с воздуха пожароопасную обстановку в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, в период новогодних праздников будут ежедневно осуществлять мониторинг пожароопасной обстановки в местах дислокации соединений и воинских частей армии", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что беспилотники уже приступили к плановым полетам - "Орланы" проводят в воздухе не менее 8 часов с небольшими промежутками.

"Все беспилотные летательные аппараты оборудованы тепловизорами, что значительно повышает скорость обнаружения мелких очагов возгорания в лесных массивах и на открытой местности", - добавили в штабе ЗВО.

Беспилотники средней дальности "Орлан-10" предназначены для ведения воздушной разведки и мониторинга обстановки с воздуха на высоте до нескольких тысяч метров при температуре от -30 до +40 градусов. Также они способны выдавать целеуказания ударным (огневым) средствам, блокировать сотовую связь и искажать навигационное поле GPS.

"Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки, которая включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.