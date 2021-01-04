Украинская редакция Радио "Свобода" опубликовала представляющее определенный интерес интервью командующего военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы.

Сторожевой катер ВМС Украины Р 190 "Слов’янськ" (бывший катер береговой охраны США WPB 1321 Cushing типа Island) в Одессе (с) Радио "Свобода"

Итоги 2020 года как командующий военно-морскими силами Украины впервые подводит контр-адмирал Алексей Неижпапа. На должности он с июня, с тех пор - с учетом противоэпидемических ограничений - провели ряд международных военных учений с привлечением корабельно-катерного состава украинского военно-морского флота, ВМС ВСУ приняли на вооружение береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун", были достигнуты принципиальные перспективные договоренности с иностранными партнерами и тому подобное. Результаты переговоров, соглашений, контрактов, как ожидает Алексей Неижпапа, можно будет увидеть в 2021 году. Подробно об этом - в эксклюзивном интервью командующего ВМС для Радио Свобода.

Пообщаться с контр-адмиралом удалось в последние насыщенные дни декабря, соблюдая, конечно, необходимую социальную дистанцию. Прежде всего командующий вспомнил о поездке в зону проведения операции Объединенных сил [ООС - на Донбассе] - там он поздравил с праздниками морских пехотинцев.

"Благодаря объявленному 27 июля режиму прекращения огня удалось значительно уменьшить количество потерь личного состава. Но война продолжается. Почти вся морская пехота сейчас находится в зоне ООС. Пообщавшись в подразделениях, в целом остался доволен положением дел и боевым настроением наших морпехов", - говорит Алексей Неижпапа.

Рассказывая о техническом переоснащении подразделений морской пехоты, находящихся на передовой, командующий ВМС, в частности, отметил:

- В начале декабря мы провели испытания бронетранспортера БТР-4Е с улучшенными характеристиками (от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова - ред.). Были некоторые замечания и предложения со стороны морских пехотинцев, завод внесет коррективы - и в следующем году мы ожидаем пополнения этой техникой батальонов.

- В перспективе вся морская пехота должна перейти на единый образец бронированной техники, это даст возможность унифицировать их эксплуатацию и обслуживание.

Также один из батальонов морской пехоты обновил свой парк бронеавтомобильнои техники, получив машины "Казак". Поставка бронеавтомобилей, которые хорошо зарекомендовали себя в рейдовых действиях, подразделениях разведки и т.д., осуществлена ​​в рамках Государственного оборонного заказа на 2020 год.

Про вооружение и корабли

- Мы общаемся накануне Нового года. Что считаете главным "подарком под елочку" для ВМС, с точки зрения вооружения, военной техники?

- Однозначно это новый образец вооружения - береговой ракетный комплекс "Нептун". Значимость события трудно переоценить, о таком мы давно мечтали. Оружие станет существенным сдерживающим фактором для противника - и на Черном и на Азовском морях.

Раньше ВМС имели два ракетных дивизиона - на стационарной базе с ракетами советских времен и подвижный с подобными ракетами. На самом деле не так уж и много стран в мире обладают полным циклом строительства аналогичных ракет, это радует и Украину, и в частности ее военно-морские силы. В следующем году в составе ВМС появится первый ракетный дивизион "Нептун". Готовимся.

- Когда мы с вами говорили с полгода назад, среди перспективных планов было, что ВМС получат еще три американских патрульных катера типа Island (два "Айленд" уже в составе национального флота под названиями "Славянск" и "Старобельск" - ред.), и Украина может стать первой страной, которая получит катера типа Mk VI . Есть ли уже понимание по срокам - когда именно это может произойти?

- Ожидаем, что "Айленды" придут к нам в течение следующего первого полугодия, а до конца 2021 года полноценно вступят в строй - тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса.

Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение, в январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будет проводиться доподготовка на борту.

Относительно [американских катеров типа] Mk VI: подписан контракт на строительство, ведь их передадут новыми. Надеемся, за два ближайших года (то есть до конца 2022 года) первая партия войдет в состав ВМС Украины. Мы полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mk VI, так и на "Айленд".

Надо вспомнить и о предварительных переговорах с Великобританией по строительству восьми ракетных катеров (в полной комплектации) для ВМС Украины. Надеемся в январе получить фидбэк от британских коллег, тогда сроки и другие детали станут более понятными.

- После появления информации о подписании соглашений с турецкими компаниями о передаче технологий и о производстве корветов, ударных беспилотников и т.д. для нужд ВСУ в обществе разгорелась дискуссия: уместнее заканчивать свой корвет или воспользоваться турецким проектом. Что скажете?

- Отечественным военно-морским силам нужны корабли различных классов, в том числе корвет. И Украина ищет различные пути усиления возможностей своего военного флота в то время, как Российская Федерация активно занимается перевооружением Черноморского флота и наращивает группировку во временно оккупированном Крыму.

Мы должны использовать все существующие способы получения нужных нам кораблей.

Корвет проекта 58250 разрабатывался с 2005 года, заложен он был еще до событий в Крыму. Однако из-за нехватки финансовых ресурсов должного внимания ему не уделялось.

Стоит учитывать и то, что украинские судостроительные заводы должны иметь технологии, соответствующие стандартам НАТО. А благодаря [турецким] корветам типа Ada мы получим доступ к таким технологиям. Дело в том, что строительство корветов типа Ada начнется на турецкой верфи, после чего их строительство будет перенесено на нашу, на Украину.

Также в 2021 году ожидаем закупку турецких беспилотных авиационных комплексов типа Bayraktar для нужд военно-морских сил. Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar будет иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например, увеличенную дальность полета. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил как на берегу, так и на море.

- Некоторые СМИ сообщили, будто восьмого малого бронированного артиллерийского катера и третьего катера "Кентавр" пока не следует ожидать, "Кузня на Рыбальском", мол, приостановила их строительство. Это соответствует действительности?

- Ввиду карантинных ограничений, связанных с COVID-19, темпы производства снизились, но официального сообщения об отказе завода военно-морские силы не получали.

Сейчас "Кузня на Рыбальском" проводит испытания специализированного корабля, получившего название "Симферополь" (средний разведывательный корабль проекта "Лагуна" - ред.) в честь своего предшественника, выведенного из состава ВМС в 2012 году в связи с завершением срока эксплуатации. Затем, по имеющейся информации, "Кузня на Рыбальском" продолжит испытания десантно-штурмовых катеров здесь, в Одессе.

- Расскажите о военно-морских базах,которые создаются в Бердянске и Очакове. Они еще в планах на бумаге? Или начались конкретные действия по их развертыванию?

- 2020 действительно принес определенный прорыв во флотской инфраструктуре.

Во-первых, при поддержке руководства государства мы от других государственных структур получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства военно-морских баз вблизи Очакова и в Бердянске. Такое впервые - раньше имели только то, что осталось в наследство от раздела Черноморского флота в 1990-х годах.

Первый шаг, связанный с передачей земельных участков и гидротехнических сооружений министерству обороны, наиболее сложный и длительный. Его уже сделано, двигаемся дальше. Пока могу сказать, что в районе Очакова будет главная база. В Бердянске на Азовском море уже проведены некоторые работы по расчистке и подготовке территории под строительство.

Благодаря кредиту от Великобритании , о котором договорились руководители наших двух государств, можно будет, в частности, развивать береговую инфраструктуру будущей базы "Восток" и главной базы. Заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон во время недавней рабочей поездки в Великобританию обсуждал дальнейшую работу по этому серьезному инфраструктурному проекту.

Второе, что касается развития инфраструктуры. Мы теперь имеем причал в морском порту "Южный" (в 50 километрах от Одессы - ред.). Опять-таки, в этом порту со времен его основания военных вообще никогда не было. Сотрудничество с администрацией как порта, да и расположенного неподалеку Одесского припортового завода налажено, взаимопонимание достигнуто. Для нас это даст возможность разместить в порту "Южный" дивизион патрульных катеров типа "Айленд".

Еще небольшой, но все же победой стало получение первого за историю существования наших ВМС нового плавучего причала . Он был построен по заказу министерства обороны.

Сооружение с сверхпрочного бетона на воде имеет 57 метров в длину и разместится также в порту "Южный", что позволит увеличить количество кораблей, которые смогут там базироваться. Рассчитываем на еще один такой причал в 2021 году. Таким образом полностью удастся обеспечить стоянку будущего дивизиона.

- Сколько стоит такой причал?

- 23 миллиона гривен.

- Корабль без экипажа - разве что дорогое железо. Каким образом формируется резерв военных моряков, которые вскоре будут служить на упомянутых вами катерах и кораблях в будущем?

- Действительно, если корабль реально построить за несколько лет, то подготовка командира корабля продолжается не менее десяти. В случае с, скажем, катерами "Айленд" - 5-7 лет. Кадровые вопросы решаем несколькими способами. Опытных моряков с кораблей и судов обеспечения, выводимых из состава ВМС, перенаправляем на новые корабли и катера, поступающие в состав флота.

Ну и надо учитывать, что с 2014 года мы возобновили полноценную систему морской военного образования. Есть вся цепочка подготовки: Военно-морской лицей, куда приходят подростками; отделения колледжа технического флота, где готовят старшин; 198-й учебный центр ВМС; Институт военно-морских сил Одесской морской академии, откуда выпускают офицеров. Во всех этих заведениях постепенно, шаг за шагом, готовится корабельно-катерный личный состав.

Также в минувшем году, Великобритания не только продолжила военно-тренировочную миссию ORBITAL в Украине, но и расширила ее для ВМС ВСУ.

Если раньше (с 2015 года) обучение британских инструкторов касалось исключительно сухопутной компоненты, теперь фокус дополнительно направлен на наш корабельно-катерный состав, уже 200 военнослужащих ВМС прошли подготовку по программе ORBITAL.

- Что прежде всего необходимо подчиненным в зимние праздники?

- Прежде всего мира, жизни, здоровья. Ощущение защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Всех украинцев хочу заверить: военно-морские силы как составляющая вооруженных сил были, есть, будут на защите национальных интересов нашего государства.

Слава Украине!

Командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа (с) ВМС Украины