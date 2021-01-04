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Российская газета

Почему противотанковый комплекс "Хризантема-С" считается лучшим в мире

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Противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С.
Противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С.
Источник изображения: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о запланированных на этот год поставках в Таманскую мотострелковую дивизию 18 современных противотанковых ракетных комплексов "Хризантема-С" на гусеничном ходу. Они придут на смену комплексам "Штурм".

В ЗВО уточнили, что в первую очередь на новые средства борьбы с бронетехникой противника перевооружат отдельный противотанковый дивизион соединения. "Большая эффективная дальность ведения огня при любых погодных и боевых условиях, высокая скорость стрельбы и защищенность делают комплекс незаменимым при проведении как оборонительных, так и наступательных операций Сухопутных войск", - отметили в пресс-службе округа.

Известно, что "Хризантема-С" является самым мощным из всех существующих в настоящее время сухопутных противотанковых комплексов. Он предназначен для уничтожения современной и перспективной бронетехники, оснащенной динамической защитой, а также инженерных и фортификационных сооружений, надводных, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Базой для этого комплекса стало гусеничное шасси БМП-3. За счет унификации его узлов и агрегатов была обеспечена высокая маневренность, проходимость и способность преодоления вплавь водных преград. Запас хода "Хризантемы-С" без дозаправки - 600 километров. Максимальная скорость - 45 километров в час по пересеченной местности и 70 км/ч по трассе. Привести комплекс из походного в боевое состояние можно всего за 20 секунд.

Сегодня это единственное в мире противотанковое средство, способное действовать практически в любых условиях и в любое время суток. "Хризантема-С" по радиолокационным и оптико-лазерным каналам "разглядит" цель в дыму, пыли и тумане. Причем будет вести сразу две цели и пускать по ним ракеты автоматически. За счет уникальной бортовой РЛС, луч которой без участия оператора находит объект атаки и направляет на нее ракету, гарантируется поражение противника.

По оценкам специалистов, батарея из трех "Хризантем-С" способна отразить атаку вражеской танковой роты из 14 машин, уничтожив при этом не менее 60 процентов бронетехники. Комплекс также способен вести огонь по низколетящим малоскоростным воздушным объектам, катерам и малотоннажным кораблям, живой силе противника в укрытиях и на открытой местности на расстоянии до шести километров.


Юрий Гаврилов

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Продукция
БМП-3
Хризантема-С
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