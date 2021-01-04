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Известия.ru

Военные курсанты международного обмена узнали о русских традициях

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Новогодние выходные — время для международного обмена. Катание на коньках, поход в музей, традиционная зимняя ярмарка. Курсанты военного университета узнали о русских традициях, сообщает телеканал «Известия». На экскурсии побывали курсанты из Анголы, Свазиленда, Конго из Лаоса, Камбоджи, и Казахстана. Особо участники отметили музей, посвящённый истории войны. Некоторые курсанты попытались найти пропавших родственников в уникальной базе данных центра. Экскурсии помогают студентам глубже понять русскую культуру.

Новогодние выходные — время для международного обмена. Катание на коньках, поход в музей, традиционная зимняя ярмарка. Курсанты военного университета узнали о русских традициях, сообщает телеканал «Известия». На экскурсии побывали курсанты из Анголы, Свазиленда, Конго из Лаоса, Камбоджи, и Казахстана. Особо участники отметили музей, посвящённый истории войны. Некоторые курсанты попытались найти пропавших родственников в уникальной базе данных центра. Экскурсии помогают студентам глубже понять русскую культуру.

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Страны
Ангола
Казахстан
Камбоджа
Конго
Лаос
Свазиленд
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