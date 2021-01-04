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В Великобритании констатировали провал своего новейшего авианосца

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«Принц Уэльский»
«Принц Уэльский».
Источник изображения: Фото: Steve Parsons / AP

Новейший британский авианосец «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) Королевского ВМФ за два года эксплуатации провел в море всего 87 дней, тем самым провалив свою миссию по срокам пребывания в водах и затянув исполнение графика совместных операций с ВМС США. Об этом заявил депутат-лейборист Киван Джонс со ссылкой на письмо министра вооруженных сил Джеймса Хеппи, пишет Daily Mail.

Хеппи в своем письме Джонсу подтвердил, что в 2019 году «Принц Уэльский» провел в море 57 дней, в 2020-м — только 30. Авианосец «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth), головной корабль той же серии, за тот же срок провел в море в общей сложности 231 день, то есть в два с половиной раза больше. В конце 2020-го «Принц Уэльский» встал на ремонт из-за протечки и не сможет вернуться в море как минимум полгода.

«То, что "Принц Уэльский" не провел в море должного периода, вызывает беспокойство», — констатировал Джонс в комментарии The Telegraph. Он подчеркнул, что власти должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее вернуть авианосец в строй для совместных операций с США.

В Королевском ВМФ заметили, что «Принц Уэльский» пока находится в самом начале своего 50-летнего срока эксплуатации, а малое количество времени в море объясняется тем, что флот заранее планировал в течение 2020 года в основном заниматься модернизацией оборудования на корабле. На 2021 год также запланированы модернизация, испытания и обучение экипажа авианосца, добавили в ВМФ.

«Принц Уэльский» был введен в эксплуатацию в 2019 году. Строительство корабля обошлось в 3,1 миллиарда фунтов стерлингов (более 310 миллиардов рублей). В ходе испытаний, проводившихся в 2020 году, авианосец несколько раз затопило. В результате последнего инцидента была сильно повреждена проводка. Из-за ремонта корабль до сих пор не может прибыть в США и забрать авиагруппу из палубных истребителей пятого поколения F-35C.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35C
HMS Queen Elizabeth
Проекты
2020-й год
Авианосец
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