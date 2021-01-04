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Турецкая компания Aselsan поставит Катару боевые модули Serdar с украинским ПТРК "Скиф"

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Турецкая компания ASELSAN поставит Катару боевые модули Serdar с украинским ПТРК на 38 млн. долл.

Модули Serdar от турецкой ASELSAN с украинскими ПТРК на бронеавтомобилях Ejder ВС Катара

Турецкая компания ASELSAN сообщила 31 декабря 2020 г., что получила контракт на 38 млн. долларов на поставку собственных боевых модулей Serdar с противотанковой ракетной установкой и системой обнаружения огнестрельного оружия Seda.

"Между ASELSAN и международным заказчиком подписан контракт общей стоимостью 38,266,780 долларов США на экспорт противотанковых систем запуска ракет, инерционных навигационных систем и систем обнаружения огневых точек", - говорится в заявлении ASELSAN.

Международным заказчиком, скорее всего, будет Катар. Ранее Катар приобрел у Турции 100 бронированных автомобилей Yörük (4 × 4) и 400 автомобилей Ejder Yalçın (4 × 4), которых производятся на мощностях турецкой компании Nurol Makina.

Бронемашина Ejder Yalçın от Nurol Makina с боевым модулем с Serdar с противотанковой ракетной установкой вмещает девять бойцов. Она предназначена для выполнения различных задач - таких как противовоздушная оборона, противотанковая борьба, разведка, управление, разминирование и т. п.

Бронемашина Yörük, в свою очередь, может транспортировать до семи человек личного состава. Она имеет V-образный корпус, что делает его более пригодным для эскортных миссий и выполнения задач по поддержанию конвоев.

Заказанные системы от компании ASELSAN устанавливаются на эти бронеавтомобили от Nurol Makina.

В августе 2020 г. Катар разместил заказ на дополнительную поставку турецких бронированных машин. Был заключен контракт между катарским Barzan Holdings и Nurol Makina, дочерней компанией турецкой Nurol Holdings.

Сдача первой партии машин от Norul Makina состоится в 2021 году, что совпадает с ожидаемой поставкой систем ASELSAN. Вторую партию автомобилей катарские военные получат в 2022 году.

Cо стороны bmpd напомним, что в состав боевого модуля Aselsan Serdar (модифицированный вариант известного боевого модуля Aselsan SARP Dual) входят четыре пусковые установки противотанковых управляемых ракет РК-2С украинского ПТРК "Скиф" ("Стугна-П") разработки производства киевского ГП "ГККБ "Луч". О завершении совместно с Aselsan испытаний данного модуля ГККБ "Луч" сообщало в мае 2018 года. Поставки этих боевых модулей Катару для оснащения получаемых им турецких бронированных машин Nurol Ejder Yalçın III 4x4 класса MRAP были начаты также в 2018 году.

Боевые модули Serdar турецкой компании Aselsan с украинскими ПТРК "Скиф" на бронеавтомобилях Nurol Ejder Yalçın III 4x4 вооруженных сил Катара на военном параде в декабре 2018 года (с) кадры из репортажа телекомпании Al Jazeera

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  • В новости упоминаются
Страны
Катар
США
Турция
Украина
Продукция
Скиф ПТРК
Компании
Aselsan
Nurol
Луч КБ
Проекты
2020-й год
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