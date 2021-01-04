Безнаказанное убийство: почему Иран не отомстил за гибель Сулеймани

Как убийство генерала Сулеймани повлияло на отношения США и Ирана

С момента громкого убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани миновал год. Градус эмоций вокруг инцидента, едва не подтолкнувшего Ближний Восток к началу войны, теперь, кажется, снижен. Но в конце ноября Иран перенес еще одно потрясение - убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Ровно год назад Иран лишился одного из наиболее прославленных в стране военных - командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана) генерал-майора Касема Сулеймани. Он стал жертвой ракетного удара со стороны США, который был нанесен в 01:35 мск рядом с международным аэропортом Багдада, в районе которого находятся американские военные базы. Генералу было 62 года.

Как отмечала газета The New York Times со ссылкой на источник среди должностных лиц США, при атаке были задействованы беспилотники. Ракеты были выпущены по колонне автомобилей, в одном из которых был Сулеймани.

Его гибель подтвердили в Пентагоне, отметив, что распоряжение о нанесении удара отдал президент США Дональд Трамп.

Согласно утверждению минобороны США, Сулеймани "активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона".

Незадолго до этого удара в Багдаде проходили антиамериканские акции. Вашингтон возложил ответственность за них на Сулеймани. Как заявили американские военные, удар, убивший иранского генерала, был шагом на пути к сдерживанию будущих планов Тегерана о нападении.

Сам Трамп обвинял Сулеймани в том, что он прямо или косвенно несет ответственность «за смерти миллионов людей». Кроме того, по мнению американского президента, иранский генерал «планировал убить еще больше».

Помимо Сулеймани в результате того удара погибли шесть человек. В их числе - замглавы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

Касем Сулеймани возглавлял одну из наиболее боеспособных частей КСИР, активно участвующую в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Эффективность батальона «Аль-Кудс», согласно распространенному мнению, во многом определялась именно способностями его командующего.

В 2019 году КСИР был внесен в США в список террористических организаций.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что его страна и другие государства региона отомстят США.

Сулеймани не единственное высокопоставленное лицо в Иране, которое погибло в результате покушения в 2020 году. 27 ноября в пригороде Тегерана был убит ведущий физик-ядерщик Ирана Мохсен Фахризаде. Он занимал пост главы организации исследований и инноваций при минобороны Ирана. Согласно информации минобороны Ирана, на автомобиль ученого напали «террористические элементы». Между нападавшими и охранниками Фахризаде завязалась перестрелка, в результате которой он был ранен и скончался в больнице.

Иранский постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил письмо генсеку организации, в котором указал на «серьезные признаки ответственности Израиля» в убийстве Фахризаде. В свою очередь, начальник штаба вооруженных сил Ирана Мухаммад Бакери утверждает, что за покушением на ученого стоят «террористы, связанные с сионистским режимом».

С обвинением в адрес Израиля выступил и Хасан Роухани. Он заверил, что это преступление не повлияет на развитие атомной отрасли его государства.

В свою очередь, верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что власти исламской республики накажут виновных в убийстве физика-ядерщика.

При этом командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави возложил ответственность за атаку не только на Израиль, но и на США.

Эксперт международного дискуссионного клуба Валдай Фархад Ибрагимов не исключает, что гибель Фахризаде не будет последней в цепочке покушений на высокопоставленных лиц Ирана.

По его мнению, подобные покушения и инциденты будут продолжаться до тех пор, пока Иран не откажется от своей ядерной программы и независимой внешней политики.

Именно иранская ядерная программа стала камнем преткновения в отношениях Ирана с США и Израилем. В 2015 году был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по этой программе. Свои подписи под ним поставили Иран, Германия и постоянные члены Совета Безопасности ООН - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. В соответствии с этим планом, Тегеран ограничил ядерные разработки в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер Вашингтона и Евросоюза. Но в 2018 году американская сторона вышла из соглашения и ввела экономические санкции против Ирана. Тогда Трамп обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения.

В апреле того же года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что разведка его страны якобы получила архив документации по ядерной программе Ирана. Как следовало из этих данных, Фахризаде руководил секретными атомными проектами минобороны исламской республики. При этом Тегеран заявил, что представленные израильской разведкой документы поддельные.

С момента выхода США из СВПД отношения с Ираном продолжают накаляться. По мнению Фархада Ибрагимова, сейчас ситуация представляет собой пороховую бочку, которая может взорваться, если повторится нечто подобное случаям с Сулеймани и Фахризаде. Вместе с тем эксперт выразил мнение, что сам Тегеран вряд ли будет предпринимать решительные шаги, хотя и заявляет, что месть за гибель Сулеймани еще не завершена.

Как напомнил Фархад Ибрагимов, уже через несколько недель в Белый дом придет новая администрация, возглавляемая избранным президентом, представителем Демократической партии Джозефом Байденом.

По его мнению, новый американский лидер с большой долей вероятности направит свою политику в отношении Ирана в позитивное русло.

«Учитывая, что Байден намерен вернуться в СВПД и вообще пересмотреть свою политику в отношении Тегерана, иранцы вряд ли заходят подливать бензина в огонь, а, напротив, постараются смягчить свою риторику и искать пути для возможности договориться», - сказал эксперт «Газете.Ru».

Важным фактором остается и то, что через несколько месяцев президентские выборы пройдут и в самом Иране. Как отметил Фархад Ибрагимов, высока вероятность, что на смену договороспособным реформистам к власти могут прийти жесткие консерваторы, которые, изначально обрисовав свой внешнеполитический курс, не отходят от него все то время, что находятся у власти. Вместе с тем, по словам эксперта, в консервативных кругах Ирана сегодня можно наблюдать трансформацию: там существует понимание, что мир меняется и нужно подстраиваться под нынешние условия игры.

«Таким образом, можем с уверенностью отметить, что ирано-американские отношения возьмут курс на трансформацию, будет дан старт на налаживание контактов», - констатировал специалист.

Лидия Мисник