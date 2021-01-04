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WarSpot

Тайвань разрабатывает колёсный танк

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Источник изображения: warspot.ru

Семейство тайваньских бронетранспортёров Yunpao пополнится «почти танком». Вчера, 2 января, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны Китайской Республики заказало разработку «истребителя танков» на базе бронемашины CM-32 Yunpao.

Бюро вооружений Китайской Республики получило $27 млн на разработку прототипов в 2021 году. Yunpao получит 105-мм нарезное орудие, а также два пулемёта в качестве вспомогательного вооружения. Пушка будет импортной с дальнейшей локализацией производства.

Макет «истребителя танков» на базе CM-32 Yunpao

Источник изображения: taiwannews.com.tw

Семейство бронированных машин Yunpao уже насчитывает три модификации БТР и БМП (CM-32, CM-33 и CM-34). Каждая последующая модификация Yunpao имеет улучшенные характеристики и более мощное вооружение. Если CM-32 оснащался дистанционно управляемым боевым модулем с 20-мм пулемётом/пушкой, то CM-34 уже получил обитаемую башню со скорострельным 30-мм орудием.

Колёсные танки, также классифицируемые как истребители танков, приобретают всё большую популярность в мире. Они дешевле гусеничных образцов и позволяют обеспечивать высокий уровень огневой мощи для прикрытия пехоты.

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Страны
Китай
Тайвань
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