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Российская газета

В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты

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Источник изображения: YouTube

В Латвии планируют начать производство внедорожных армейских электросамокатов Mosphera. Новая техника будет применяться при патрулировании военных баз, полевых аэродромов, государственной границы, а также в специальных операциях.

Как сообщает издание Delfi, технические характеристики самоката позволяют передвигаться по асфальту и бездорожью, в том числе по обледеневшим поверхностям.

Грузоподъемность армейского электросамоката - около 200 килограммов, но предусматривается возможность пристегнуть специальный прицеп для перевозки людей и грузов. Полный заряд аккумулятора позволит проехать 100 километров. Скорость - до 50 километров в час.

Предполагается, что первая партия электросамокатов поступит латвийским военным в мае следующего года. Кроме того, производители планируют продавать свое изделие странам НАТО.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Проекты
NATO
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2 комментария
№1
04.01.2021 10:09
Да, да. И пушку на самокат надо поставить.
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№2
04.01.2021 13:36
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Да, да. И пушку на самокат надо поставить.
Да, и дизель для зарядки прицепить не забыть.
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