В Латвии планируют выпускать армейские внедорожные самокаты

В Латвии планируют начать производство внедорожных армейских электросамокатов Mosphera. Новая техника будет применяться при патрулировании военных баз, полевых аэродромов, государственной границы, а также в специальных операциях.

Как сообщает издание Delfi, технические характеристики самоката позволяют передвигаться по асфальту и бездорожью, в том числе по обледеневшим поверхностям.

Грузоподъемность армейского электросамоката - около 200 килограммов, но предусматривается возможность пристегнуть специальный прицеп для перевозки людей и грузов. Полный заряд аккумулятора позволит проехать 100 километров. Скорость - до 50 километров в час.

Предполагается, что первая партия электросамокатов поступит латвийским военным в мае следующего года. Кроме того, производители планируют продавать свое изделие странам НАТО.

Николай Грищенко