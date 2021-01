Пять самых мощных сухопутных войск мира: прогноз на 2030 год (The National Interest, США)

После окончания холодной войны характер наземных боевых действий претерпел серьезные изменения. Подготовка к ведению военных действий по-прежнему важна, но у родов войск из состава сухопутных сил сегодня множество других приоритетов. С учетом этого можно сказать, что большая часть сухопутных войск в 2030 году будет очень сильно напоминать самые смертоносные силы, но с небольшими и важными изменениями.

После окончания холодной войны характер наземных боевых действий претерпел серьезные изменения. Сейчас проводится мало операций с целью разгрома равного по боевой оснащенности противника с похожей военной доктриной, которые ведут к захвату или освобождению территории. Подготовка к ведению таких действий по-прежнему важна, но у родов войск из состава сухопутных сил сегодня множество других приоритетов, причем некоторые из них (противоповстанческие и полицейские действия) возвращают нас к зарождению современной военной организации.

Как будет выглядеть соотношение наземной боевой мощи в 2030 году, после того, как закончатся войны с террором и войны за укрепление России? (Подробнее об этом ниже.)

Делать прогнозы трудно, особенно на отдаленное будущее, но ряд довольно простых вопросов помогут нам в этом анализе. В частности, побудительным мотивом для данного исследования стали три вопроса:

- Имеет ли армия доступ к национальным ресурсам, в том числе, к инновационной технологической базе?

- Пользуется ли армия достаточной поддержкой политической власти, которая не ущемляет ее самостоятельность?

- Имеет ли армия доступ к опытным знаниям, есть ли у нее возможность учиться и совершенствоваться в условиях реального мира?

С учетом этих вопросов можно сказать, что большая часть сухопутных войск в 2030 году будет очень сильно напоминать самые смертоносные силы сегодняшнего дня, но с небольшими и важными изменениями.

Индия

Сухопутные войска Индии выйдут на уровень мировой элиты. Эта армия ведет интенсивные боевые действия самого разного характера: она борется с маоистским партизанским движением у себя дома, с повстанцами в Кашмире, которые пользуются поддержкой Пакистана, и проводит множество других, менее масштабных операций внутри страны. В то же время, индийская армия хорошо подготовлена к активным боевым действиям против Пакистана, поскольку она давно уже осознала необходимость боевой подготовки, приближенной к реальным условиям. В совокупности этот опыт помог ей отточить свои навыки и стать эффективным инструментом внешней и внутренней политики Нью-Дели.

Что касается боевой техники и вооружений, то сухопутные войска Индии во многом отстают от своих противников. Но сейчас Индия получила доступ практически ко всему мировому рынку военной техники. Россия, Европа, Израиль, Соединенные Штаты - все они продают свою продукцию военного назначения Индии, дополняя развивающийся военно-промышленный комплекс страны. Сухопутные войска Индии вынуждены конкурировать с ВВС и ВМС, однако в будущем они должны получить больший доступ к современной технике и технологиям, благодаря чему станут грозной силой.

Репетиции парада в честь дня Республики Источник изображения: © AP Photo, Manish Swarup

Франция

Изо всех европейских стран у Франции, скорее всего, будут самые боеспособные и мощные сухопутные войска. Франция по-прежнему намерена играть важную роль в мировой политике, и явно уверена в необходимости эффективных наземных сил, чтобы выполнять эти задачи. Такую позицию она сохранит и в будущем, а возможно, даже ускорит процесс укрепления армии, так как Париж берет на себя все новые функции по управлению вооруженными силами и аппаратом безопасности Европейского Союза.

У Франции по-прежнему крепкий военно-промышленный комплекс, активно работающий и на внутреннюю оборону, и на экспорт. Сухопутные войска обладают современной техникой управления и связи, составляя основу почти всех многонациональных контингентов ЕС. Они могут приобретать отличную боевую технику для поля боя, включая танки и артиллерию. Французское правительство твердо намерено сохранять и поддерживать мощную оборонную промышленность, которая работает на благо сухопутных войск.

У французской армии - значительный опыт ведения боевых действий разного масштаба и интенсивности. Французы участвовали в войне с террором на афганском театре и в Северной Африке, используя регулярные и элитные войска для поддержки местного населения и разгрома нерегулярных сил противника. Сухопутные войска также пользуются поддержкой двух других видов вооруженных сил. Военно-морские силы Франции обладают внушительными экспедиционными возможностями, а ВВС все больше сосредотачиваются на боевой поддержке и обеспечении, нанося удары на поле боя, ведя разведку и выполняя транспортные задачи. Благодаря унифицированному и профессиональному характеру сухопутных войск они могут действовать на самой разной территории.

Президент Франции Франсуа Олланд во время визита на авиабазу Крей Источник изображения: © AP Photo, Philippe Wojazer, Pool

Россия

В конце холодной войны российские сухопутные войска пережили период мучительной трансформации, потеряв значительную часть ресурсов, живой силы и политического веса. Обеспечивавший Красную Армию военно-промышленный комплекс медленно разрушался, оставляя сухопутные войска с устаревшей и плохо обслуживаемой техникой. В войсках ослаб боевой дух, и армии очень трудно пришлось в боях с нерегулярными отрядами чеченских и прочих боевиков.

Изменилось не все, но многое. Улучшения в российской экономике позволили вкладывать больше средств в армию. Реформа, особенно в элитных войсках, помогла России победить в чеченской войне. В 2008 году российская армия быстро разгромила Грузию, а в 2014 году возглавила операцию по захвату Крыма у Украины. Все это мы можем назвать войнами за укрепление России, которые вряд ли завершились. Российские сухопутные войска по-прежнему играют главную роль в действиях Москвы по управлению ближним зарубежьем, хотя в последние два года они уступили часть функций ВВС и ВМФ.

Российские сухопутные войска сохранят свою смертоносную мощь в 2030 году, и тем не менее, они столкнутся с серьезными проблемами. В будущем они могут испытывать трудности с доступом к современным технологиям. Агония советского военно-промышленного комплекса закончилась, и после нее осталась такая система инноваций и производства, которой трудно на всех направлениях. Могут также возникнуть проблемы с живой силой, так как сухопутные войска, похоже, застряли между старой системой призыва (которая изживает себя в связи с уменьшением народонаселения) и системой добровольного набора, в которой особую роль играют элитные войска. Однако соседи России еще долго будут страшиться размеров и мощи российской армии, особенно в ходе так называемых гибридных операций.

Соединенные Штаты Америки

Сухопутные войска США как минимум с 1991 года представляют собой золотой стандарт наземных боевых сил. Разгром иракской армии в 1991 году и ее полное уничтожение в 2003-м остаются самыми внушительными достижениями в наземных боевых операциях после окончания холодной войны. Последние 15 лет сухопутные войска продолжают вести боевые действия в Ираке и Афганистане, а войска специального назначения действуют на гораздо большем удалении.

Американские сухопутные войска по-прежнему имеют полный доступ к мощной системе военных инноваций. Общий пирог они делят с ВМС, ВВС и корпусом морской пехоты, и несмотря на неуверенный рост в последнее десятилетие, этот пирог до сих пор очень большой. Часть военной техники, находящейся на вооружении в армии, принадлежит к эпохе холодной войны, однако почти вся она прошла модернизацию и соответствует требования современной войны с сетевой структурой. У сухопутных войск США самый богатый в мире ассортимент беспилотников, которые в процессе наблюдения за полем боя помогают вести смертельный и точный огонь.

Более того, сухопутные войска обладают 15-летним опытом ведения войны с террором. Это самый длительный период непрекращающихся боевых действий со времен войн с индейцами. Конечно, в этом опыте таятся свои опасности, не последней в ряду которых является организационное истощение. Это вызывает особую тревогу на фоне бесконечных войн в Ираке и Афганистане. Тем не менее, сухопутные войска США и в 2030 году будут самой мощной наземной боевой силой, намного опережая всех остальных.

Китай

С начала 1990-х годов, а то и ранее, в Народно-освободительной армии Китая проводятся глубокие реформы сухопутных войск. На протяжении десятилетий определенные элементы в НОАК выступают в качестве гарантов тех или иных политических фракций внутри Коммунистической партии Китая. Когда процесс реформирования пошел всерьез, НОАК стала в равной степени коммерческой и военной организацией, взяв под свое управление множество малых предприятий.

Ситуация стала меняться, когда в 1990-е и 2000-е годы начался бурный рост китайской экономики. Получив доступ к финансированию и к растущему сектору инновационных технологий, наземный элемент НОАК начал оптимизироваться и реформироваться, и в итоге превратился в современную военную организацию.

Подобно США, сухопутные войска НОАК должны делить финансовый пирог с парой весьма прожорливых партнеров. Та эпоха, когда Китай был сосредоточен на сухопутных войсках в ущерб морской и воздушной мощи, закончилась решительно и бесповоротно. Кроме того, НОАК никак не может полностью отойти от межфракционной борьбы внутри Коммунистической партии Китая. Они слишком тесно связаны между собой, и этим сильно отличаются от отношений между гражданскими и военными на Западе.

К реформам в сухопутных войсках можно отнести массовую модернизацию боевой техники и вооружений, боевую подготовку, приближенную к реальным условиям, а также действия по профессионализации армии. НОАК не получает финансирование в таких объемах, как армия США, но у нее почти неисчерпаемые резервы живой силы, и она обладает такими ресурсами, каких нет почти ни у одной армии в мире. Единственное, чего не хватает НОАК, - это опыт боевых действий, поскольку Китай не ведет их со времен войны против Вьетнама и не участвует в крупных конфликтах нового столетия. Тем не менее, есть все основания полагать, что тенденции в области модернизации НОАК и в осуществлении реформ в предстоящие 15 лет не изменятся.

Мысли в заключение

В итоге ответ на вопрос о том, как построить мощную армию, до боли прост. Те государства, в которых есть полное энтузиазма население с богатым человеческим капиталом, которые могут пользоваться новейшими технологиями из своих прочных современных экономик, и которые способны строить отношения между гражданскими и военными на базе достаточной, но не чрезмерной самостоятельности, будут преуспевать в военных делах. Опыт - это тоже нелишнее. Однако простые ответы отнюдь не означают, что выполнить эти предписания будет легко и просто.

Роберт Фарли часто публикует статьи в The National Interest. Он автор книги The Battleship Book. Фарли преподает в Паттерсоновской школе дипломатии и международной торговли (Patterson School of Diplomacy and International Commerce) при Университете Кентукки. Его сфера специализации включает военную доктрину, национальную безопасность и морские дела. Он ведет блоги в изданиях Lawyers, Guns and Money, Information Dissemination и Diplomat.

Роберт Фарли (Robert Farley)