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ТАСС

В 2021 году Сухопутные войска РФ получат более 400 танков, БМП и БТР

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Танк Т-90МС
Танк Т-90МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Поставки будут осуществляться в рамках гособоронзаказа

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

"В 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники", - сообщили в ведомстве.

Поставки будут осуществляться в рамках гособоронзаказа. "В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А", - уточнили в Минобороны.

Отмечается, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса Минобороны будут переданы образцы, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

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