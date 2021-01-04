Сухопутные войска РФ в 2021 году получат свыше 400 единиц бронетанковой техники

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Более 400 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты поступит на вооружение Сухопутных войск в 2021 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А", - заявили в департаменте информации.

В ведомстве отметили, что эта современная и модернизированная бронетанковая техника успешно зарекомендовала себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Всего в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил РФ поступит более 400 единиц бронетанковой техники, сказали в Минобороны РФ.

Т-72Б3М - одна из новинок, которая была продемонстрирована в 2018 году на военно-техническом форуме "Армия". Это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На машине стоят современные всесуточные системы управления огнем, цифровые средства связи и ряд других новых систем.

Модернизированный танк Т-80БВМ оснащен многоканальным прицелом наводчика, 125-мм пушкой, доработанным газотурбинным двигателем мощностью до 1250 лошадиных сил, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. Усовершенствована ходовая часть. Танки Т-80БВМ приспособлены для действий в условиях низких температур.

Т-90М "Прорыв" - последняя модификация основного боевого танка Т-90. У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

БМП-3 - современная российская боевая машина пехоты способная уничтожить легкобронированную технику и живую силу противника, низколетящие воздушные цели. В отличие от предшественников, БМП-3 получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, повышена защищенность экипажа. Машина способна форсировать водные преграды.

Модуль "Бережок" оснащён двумя прицелами со стабилизатором, дальномером и тепловизором, противотанковым комплексом "Корнет", 30-миллиметровой пушкой, стрелявшей на расстояние до четырёх км осколочно-фугасными, бронебойно-трассирующими и зажигательными снарядами. Кроме того, на отделение установлен гранатомёт с комплектом на 350 выстрелов для поражения живой силы и легких построек.