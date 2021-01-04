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WarSpot

Биогибридные роботы: на шаг ближе к «Терминатору»

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Источник изображения: warspot.ru

Роботы всё больше становятся похожими на живые организмы. Исследовательская лаборатория армии США объявила о экспериментах с роботами, оснащёнными «мышечной тканью».

В новом видео, опубликованном на официальном YouTube-канале армии США, показаны экспериментальные роботы-мулы. Армейский Legged Locomotion and Movement Adaptation или LLAMA, а также Legged Squad Squad или LS3 КМП США могут стать первыми роботизированными системами, оснащёнными «мышечной тканью» и системой суставов, похожими на те, что есть у людей и животных.

Эксперименты с биогибридными роботами

В исследовательской лаборатории армии США указывают, что «мышечная ткань» даст биоморфным роботам «невиданные ранее возможности манёвренности и универсальности». Похоже, те, кто проголосовал в опросе от Warspot за роботов-мулов, будут правы, а человечество стало на шаг ближе к «Терминатору».

Биогибридный робот.

Источник изображения: Кадр из фильма «Терминатор»

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Робот
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