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РИА Новости

Российские военные вывели на орбиту 21 космический аппарат в 2020 году

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Снимок планеты Земля с орбиты Луны
Снимок планеты Земля с орбиты Луны.
Источник изображения: © NASA / Goddard/Arizona State University

МОСКВА, 3 января/ Радио Sputnik. Специалисты Космических войск ВКС России в прошлом году вывели на орбиту 21 российский космический аппарат, сообщили в Минобороны России.

"В 2020 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский космический аппарат", – сказано в распространенном сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в составе орбитальной группировки космических аппаратов России более 160 аппаратов. Около 60% из них находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о создании единой программы лунных исследований.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Луна
Плесецк
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