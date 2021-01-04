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Российская газета

В 2021 году военную полицию продолжат снабжать нелетальным оружием

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Источник изображения: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В наступившем году подразделения военной полиции продолжат оснащать новым нелетальным оружием и специальными средствами. Эта практика существует уже несколько лет, и прекращать ее в Минобороны РФ не собираются.

Более того, по заказу ведомства промышленность разрабатывает современную технику и амуницию, которые позволят военным полицейским не только качественно исполнять свои обязанности, но и делать это без риска для жизни и здоровья людей. В том числе тех, к кому эти средства армейские правоохранители вынуждены применять.

Таких средств в арсенале военных полицейских уже немало. Взять, скажем, правоохранительные подразделения Центрального военного округа. По данным пресс-службы ЦВО, в прошлом году туда поставили более тысячи единиц специального вооружения, техники, комплектов индивидуальной защиты и иных вспомогательных средств.

К ним, в частности, относятся универсальные резиновые телескопические палки ПУС-3 "Аргумент", шарнирные наручники БОС "Нежность", современные защитные комплекты "Модуль -Монолит", щиты "Авангард" и лазерные фонари "Поток". Кроме того, военных полицейских снабжали бесствольными травматическими пистолетами для самообороны "Оса".

Металлический щит "Авангард" размером 1 метр на 60 сантиметров спасет от камней, бутылок, железных прутов и других предметов, способных нанести человеку серьезную травму. Кроме того, имея такой щит в руках, полицейский сможет контролировать ситуацию с помощью смотровых отверстий в верхней части "Авангарда". Если нарушитель все-таки доберется до военного, - тоже не беда: от повреждений и увечий его прикроют щитки на руках, груди, спине и ногах.

Бесствольные травматическими пистолетами БП-4С "Оса" армейские правоохранители, как правило, получают вместе с электрошоковыми устройствами "Гюрза" отечественного производства. Между прочим, "змеиную" модель наделили двумя функциями: она работает не только как шокер, но и как дубинка. При этом "Гюрза" своим электрическим разрядом пробивает толстые слои одежды, в том числе кожаную и зимнюю.

Напомним, что закон о военной полиции наделяет армейских правоохранителей широкими полномочиями для противодействия преступности, обеспечения законности и правопорядка в воинских частях. Они, в частности, имеют право задерживать и досматривать подозрительных лиц, а в особых случаях применять к ним боевые приемы, огнестрельное оружие и специальные средства.

Согласно уставу военной полиции, в экипировку таких военнослужащих входят табельное огнестрельное оружие (пистолет) с двумя снаряженными магазинами, автомат АКС - У и травматический пистолет. Еще военным полицейским положено "электрошоковое устройство с возможностью дистанционного воздействия или иное специальное устройство". Они могут носить бронежилеты и бронированные шлемы. То есть в вопросах экипировки армейских полицейских фактически приравнены к коллегам из МВД.


Юрий Гаврилов

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