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Российская газета

Названо количество военных спутников орбитальной группировки ВКС России

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Источник изображения: Минобороны РФ

Космические войска ВКС России обеспечили в прошлом году проведение 15 запусков спутников различного назначения. На околоземную орбиту выведен 21 российский космический аппарат.

Всего, как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов. Из них 60 процентов управляются в автоматическом режиме.

Кроме того, в Главный испытательный космический центр имени Титова поступили пять современных станций спутниковой связи. Ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов.

"Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - говорится в сообщении.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
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