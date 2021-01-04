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ТАСС

РВСН РФ проведут более 200 учений различного уровня в 2021 году

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РВСН
РВСН.
Источник изображения: rg.ru

Среди них тактические и тактико-специальные учения с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2021 году проведут более 200 учений различного уровня. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

"В 2021 году в Ракетных войсках стратегического назначения пройдет более 200 учений различного уровня, среди которых тактические и тактико-специальные учения с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями", - сообщили в военном ведомстве.

Учения пройдут в перевооружаемых и перевооруженных новейшими ракетными комплексами ракетных соединениях с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных округов, видов вооруженных сил и родов войск.

"Существенно изменится интенсивность мероприятий в ходе учений при общей тенденции сохранения их продолжительности", - подчеркнули в министерстве.

В 2021 учебном году с каждым ракетным полком будут отрабатываться вопросы выполнения учебно-боевых задач как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

В прошлом году РВСН также провели более 200 командно-штабных и тактических учений, предусматривающих широкомасштабные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) от Тверской до Иркутской областей.

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