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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" в 2021 году должен запустить новый модуль "Наука" для МКС

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

В будущем модуль может войти в состав независимой российской орбитальной станции

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" в мае 2021 года планирует впервые за 11 лет запустить новый модуль для МКС.

В данный момент запуск запланирован на май 2021 года, но как сообщал в декабре глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, в случае необходимости проведения дополнительных проверок, он может быть перенесен на июль.

В настоящее время "Наука" проходит цикл контрольных испытаний на Байконуре. Как сообщали в "Роскосмосе" 30 декабря, модуль прошел около половины из необходимых 754 проверок и тестов.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

"Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин сообщал, что помимо них станция будет включать еще два модуля, а ее масса будет составлять до 60 тонн.

В ноябре замгендиректора "Энергии" Владимир Соловьев сообщил, что разрабатываемая станция будет иметь экипаж до четырех человек и состоять из 3-7 модулей.

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов ранее сообщил, что "Энергия" также разрабатывает для орбитальной станции модуль с центрифугой, который обеспечит на ней искусственную гравитацию.

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