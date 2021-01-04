Китайский зонд «Тяньвэнь-1» достигнет орбиты Марса в феврале

Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» преодолел около 400 млн км за 163 дня полета и достигнет орбиты планеты в феврале, сообщает в воскресенье, 3 января, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что зонд находится в 130 млн км от Земли и 8,3 млн км от Марса.

Согласно плану полета, примерно через месяц он приблизится к Марсу и начнет гасить скорость.

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан.

Зонд проработает на орбите Марса почти три месяца, после чего от него отделится модуль, который совершит посадку на территории низменности Утопия, а после проверки всех систем марсоход покинет платформу и начнет изучение планеты, передает ТАСС.

В октябре сообщалось, что Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (ГРЦ) начал работу над концепцией сверхтяжелой ракеты «Лидер», предназначенной для полетов к Луне и Марсу.

Согласно проекту ГРЦ, первая и вторая ступени ракеты должны состоять из трех центральных и шести боковых блоков.