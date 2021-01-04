Модернизация старых ракетных крейсеров радикально увеличит возможности флота

Во Владивостоке заканчиваются испытания модернизированного фрегата «Маршал Шапошников». Построенный 35 лет назад корабль теперь оснащен новейшими системами оружия и фактически получил второе рождение.

Сегодня по количеству размещенных на его борту противокорабельных ракет фрегату нет равных в ВМФ России. В ближайшие годы аналогичный ремонт пройдет и большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

В настоящее время Военно-морской флот России состоит по преимуществу из боевых кораблей, построенных еще во времена СССР. Плюс несколько достроенных после 1991 года и сошедших со стапелей в 2010-х. В 1990-х — начале 2000-х годов из-за объективных трудностей Россия потеряла целое поколение боевых кораблей. Нарушилась цикличность военного кораблестроения, и снова войти в ритм крайне сложно. В результате ВМФ испытывает большие проблемы с наличным корабельным составом, прежде всего с кораблями океанской и дальней морских зон.

Сегодня новые фрегаты и корветы строятся, но в недостаточных количествах. К слову, и Советский Союз не мог обеспечивать себя всем необходимым корабельным составом — как для ВМФ, так и для гражданских структур. Большое количество боевых кораблей и вспомогательных судов было построено в ГДР, Польше и Финляндии. При этом после распада СССР Россия лишилась возможности строить корабли и суда на Украине. Впрочем, от заводов в Николаеве в данный момент мало что осталось.

В этой связи наряду со строительством новых кораблей имеет смысл максимально продлить службу кораблей советской постройки. Это возможно как путем ремонта с восстановлением технической готовности, так и ремонта с модернизацией. В первом случае чинится корпус, различные системы, меняются некоторые приборы. Кораблю продлевают срок службы года на три, но его боевые возможности остаются на существующем уровне. Так, на Северном флоте проводятся подобные работы на эсминце «Адмирал Ушаков» и большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко». В 2020-м подобный ремонт был закончен на ракетном крейсере «Москва», пишут «Известия».