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Военно-промышленный курьер

Япония попытается задавить ВВС Китая искусственным интеллектом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малочисленные по сравнению с китайскими ВВС японские воздушные силы собираются противопоставить могучему соседу группы беспилотников. Истребители с ИИ планируется взять на вооружение в Японии через 15 лет в качестве беспилотных ведомых, а впоследствии создать полностью автономные эскадрильи.

По данным Минобороны Японии, Китай обладает более чем 1000 сверхзвуковых истребителей четвертого поколения, что примерно в три раза больше, чем у Японии. Он также начал развёртывание стелс-истребителей пятого поколения. Поэтому оборонная стратегия Японии будет строиться на том, что один японский ас должен управлять несколькими беспилотными ведомыми.

Поставить первые беспилотные истребители в войска планируется к 2035 году. В это время как раз начнут поступать пилотируемые истребители нового поколения, которые сейчас начинают разрабатывать. То есть через 15 лет ВВС Японии ждёт значительное реформирование. Первые лётные испытания небольшого прототипа ожидаются в 2024 году, после чего будут сделаны необходимы поправки и окончательно сформируется ТЗ для разработки финального продукта.

Поскольку беспилотнику не нужна кабина, то он может быть дешевле и проще в производстве. Но китайцы также усиленно разрабатывают военные беспилотные системы. Поэтому говорить о достижении паритета или превосходства к указанному сроку можно с большой осторожностью.

Японским компаниям уже поручено изучить необходимые технологии. Компания Subaru будет отвечать за развитие возможностей дистанционного управления и автономного управления полетом, в то время как Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric будут работать над системой мгновенного обмена информацией между несколькими самолетами. Кто будет заниматься машинным обучением и ИИ, пока не уточняется, отмечает портал 3dnews.ru.

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Страны
Китай
Япония
Компании
MHI
Mitsubishi Electric
Проекты
AI
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