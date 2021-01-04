Самый мощный ПТРК в мире поступит на вооружение Таманской дивизии

Современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С» поступят на вооружение Таманской дивизии Западного военного округа в 2021 году, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«В Таманскую мотострелковую дивизию гвардейской танковой армии ЗВО на замену противотанковым ракетным комплексам «Штурм» в 2021 году поступит более 18 новых ПТРК «Хризантема-С» на гусеничном шасси», - заявили в пресс-службе.

«В ближайшее время планируется полное перевооружение отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК, - подчеркнули в штабе ЗВО.

«Хризантема-С» является самым мощным из всех существующих в настоящее время сухопутных противотанковых комплексов. ПТРК предназначен для уничтожения современной и перспективной бронетехники, оснащенной динамической защитой, а также инженерных и фортификационных сооружений, надводных, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

«Большая эффективная дальность ведения огня при любых погодных и боевых условиях, высокая скорость стрельбы и защищенность делают комплекс незаменимым при проведении как оборонительных, так и наступательных операций Сухопутных войск», - сказали в пресс-службе.