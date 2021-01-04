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РИА Новости

Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году

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Корабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль "Союз МС" пристыкованный к МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты Космических войск Воздушно-космических войск (ВКС) России в 2021 году обеспечили выведение на орбиту 21 российского космического аппарата, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В 2020 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский космический аппарат", - говорится в сообщении.

Как поясняет ведомство, в составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов различного назначения. В течение минувшего года дежурные силы Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 60% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

"В настоящее время ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ им. Г.С. Титова", - уточняет ведомство.

Как поясняется в сообщении, ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Проекты
2020-й год
Байконур
Плесецк
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